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Феновете в Португалия не искат Кристиано Роналдо в националния отбор

  • 8 окт 2026 | 03:30
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Феновете в Португалия не искат Кристиано Роналдо в националния отбор

Обширното изявление, публикувано от Кристиано Роналдо във вторник, внесе нови щрихи в скандала около националния отбор. Капитанът на Португалия се извини за напускането на лагера на „мореплавателите“, но същевременно отправи директни критики към селекционера Жорже Жезуш, когото обвини, че на два пъти е нарушил дадената дума.

По този повод от вестник „А Бола“ пуснаха анкета към читателите си с въпрос: "Трябва ли Роналдо да се завърне в националния отбор. Във вота участваха над 25 хиляди души и той бе повече от категоричен.

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Над 70 процента от гласувалите смятат, че Кристиано Роналдо вече няма място в националния отбор. Близо 14 процента вярват, че всичко ще се нормализира до броени дни. Около 7 процента считат, че Роналдо трябва да поеме ролята на играещ треньор, докато 6 процента споделят мнението, че Жорже Жезуш не е спазил думата си и в тима има място само за един от двамата. Накрая, около 3 процента от гласовете посочват, че „Тиаго Кравейро и Симао Коутиньо знаят най-добре“.

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Снимки: Gettyimages

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