Роналдо иска да вкара своя гол №1000 с екипа на Португалия, така че може да се завърне догодина

Кристиано Роналдо може да се завърне са един последен танц с националната фланелка, въпреки че напусна лагера на Португалия след скандал със селекционера Жорже Жезус. Според португалския журналист Мигел Перейра петкратният носител на "Златната топка" мечтае да отбележи своя гол №1000 именно в мач за националния отбор, както прави и легендарният Пеле. Точно поради тази причина Роналдо ще се разбере с Жезус да бъде повикан в националния отбор догодина.

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"На Кристиано му остават 21 гола до голямата цел. Той наистина искаше да отбележи въпросния гол (б.ред. - този под №1000) с екипа на Португалия – подобно на начина, по който Пеле превърна в истинско шоу момента, когато вкара своя гол номер 1000 – и мисля, че се целеше да реализира това попадение в края на сезона, в мач на национални отбор. Той очакваше лесно да отбележи 15–20 гола през сезона с Ал-Насър, но всъщност искаше да организира празненство, с което да почете себе си, егото си и историята си в националния отбор. Все още смятам, че това ще се случи. В момента наистина мисля, че се изграждат мостове между екипите на Кристиано и Жезуш, а и португалската федерация има огромен интерес Кристиано да бъде в отбора заради огромния медиен отзвук, който това носи. Затова вярвам, че той ще се завърне за един последен танц с националния отбор на Португалия по-късно през следващата година", заяви Перейра в интервю за talkSPORT.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo is expected to RETURN to the Portugal national team next year for one final dance. ❤️ Portuguese journalist Miguel Pereira says bridges are already being built between Ronaldo’s camp, Jorge Jesus’ camp and the Portuguese FA. Ronaldo is also determined to score his 1,000th career goal while representing Portugal. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 4, 2026

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