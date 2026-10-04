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Роналдо иска да вкара своя гол №1000 с екипа на Португалия, така че може да се завърне догодина

  • 4 окт 2026 | 17:42
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Роналдо иска да вкара своя гол №1000 с екипа на Португалия, така че може да се завърне догодина

Кристиано Роналдо може да се завърне са един последен танц с националната фланелка, въпреки че напусна лагера на Португалия след скандал със селекционера Жорже Жезус. Според португалския журналист Мигел Перейра петкратният носител на "Златната топка" мечтае да отбележи своя гол №1000 именно в мач за националния отбор, както прави и легендарният Пеле. Точно поради тази причина Роналдо ще се разбере с Жезус да бъде повикан в националния отбор догодина.

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"На Кристиано му остават 21 гола до голямата цел. Той наистина искаше да отбележи въпросния гол (б.ред. - този под №1000) с екипа на Португалия – подобно на начина, по който Пеле превърна в истинско шоу момента, когато вкара своя гол номер 1000 – и мисля, че се целеше да реализира това попадение в края на сезона, в мач на национални отбор. Той очакваше лесно да отбележи 15–20 гола през сезона с Ал-Насър, но всъщност искаше да организира празненство, с което да почете себе си, егото си и историята си в националния отбор. Все още смятам, че това ще се случи. В момента наистина мисля, че се изграждат мостове между екипите на Кристиано и Жезуш, а и португалската федерация има огромен интерес Кристиано да бъде в отбора заради огромния медиен отзвук, който това носи. Затова вярвам, че той ще се завърне за един последен танц с националния отбор на Португалия по-късно през следващата година", заяви Перейра в интервю за talkSPORT.

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