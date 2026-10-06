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Рио Фърдинанд: Жезус се помисли за сър Алекс или Гуардиола, трябва да се извини, защото иначе ще бъде уволнен

  • 6 окт 2026 | 18:52
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Рио Фърдинанд: Жезус се помисли за сър Алекс или Гуардиола, трябва да се извини, защото иначе ще бъде уволнен

Бившият бранител на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Англия Рио Фърдинанд още веднъж коментира скандала между своя някогашен съотборник Кристиано Роналдо и селекционера на Португалия Жорже Жезус. Според Рио треньорът се е помислил за много велик, но ако не се извини, рискува да бъде уволнен.

„Кристиано Роналдо беше поставен в много лоша ситуация и към него се отнесоха по неподходящ начин. Той има огромна история във футбола. Жорже Жезуш не постъпи добре с Роналдо и избра да се отнесе с него по този начин, но не мога да си го обясня. Този треньор си мисли, че е Алекс Фъргюсън или Пеп Гуардиола.

Не знам защо се сравнява с великите треньори. Не мога да си го обясня. Трябваше да прояви уважението, което Кристиано Роналдо заслужаваше.

Треньорът трябва да поиска прошка, защото в противен случай ще бъде уволнен. Трябва да излезе и да каже: „Вижте, прецених погрешно ситуацията“", заяви Фърдинанд.

Рио Фърдинанд застана зад Кристиано Роналдо
Рио Фърдинанд застана зад Кристиано Роналдо
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