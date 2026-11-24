Официално: Ботев (Пд) махна Станислав Генчев

Станислав Генчев вече не е наставник на Ботев (Пловдив). Само преди два дни специалистът водеше "канарчетата" срещу ЦСКА при зрелищното 3:3 на "Колежа", но днес двете страни се разделиха. Новината беше съобщена официално от пловдивския гранд.

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"ПФК Ботев Пловдив и старши треньорът на представителния отбор Станислав Генчев, заедно с неговия щаб, се разделят по взаимно съгласие.Това бе вторият престой на 45-годишния специалист начело на „канарчетата“, в който той записа 9 победи, 3 равенства и 5 загуби във всички турнири.

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ПФК Ботев Пловдив изказва своята благодарност за професионализма, отдадеността и постигнатите резултати на Станислав Генчев, както и на треньорския щаб в лицето на Живко Миланов, Йордан Господинов и Даниел Иванов, и им пожелава успехи в бъдещите професионални начинания. В предстоящия двубой срещу Черно море представителният отбор на Ботев Пловдив ще бъде воден от Лъчезар Балтанов", написаха "жълто-черните".

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