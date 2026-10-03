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Аморим също взе отношение по казуса с Роналдо

  • 3 окт 2026 | 12:57
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Рубен Аморим заяви, че възрастта не е фактор при избора на титулярния състав и че шанс за игра получава този, който е в най-добро състояние, независимо дали е на 18 или на 40 години. В интервю за "Скай Спорт Италия" треньорът на Милан говори за начина, по който управлява съблекалнята, и критериите си при определянето на стартовите 11.

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„Възрастта няма значение, не деля футболистите по този признак. Интересува ме какво дава играчът на отбора днес. Ако е на 18 или на 40 години, за мен е абсолютно едно и също. Който покаже на тренировките, че е в по-добро състояние и може да помогне на отбора да спечели, ще играе“, обясни португалският специалист. Той подчерта, че опитът и репутацията не могат да бъдат по-важни от представянето на терена, тактическата дисциплина и работата в тренировъчния процес.

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Аморим засегна и отношенията си с по-опитните футболисти, като посочи, че откритата комуникация е ключова за приемането на решенията на треньора. „Зрелите играчи разбират напълно, когато изборите се правят честно и последователно. Ако комуникацията е директна още от първия ден, групата приема решенията и работи заедно в името на целта“, заяви той. Думите му идват на фона на дебатите в Португалия за ролята на ветераните в националния отбор след напрежението около Кристиано Роналдо и селекционера Жорже Жезуш.

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Снимки: Gettyimages

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