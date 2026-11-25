Кюбауер: Не показахме истинското си лице

Старши треньорът на ЛАСК Дитмар Кюбауер не скри разочарованието си след загубата с 0:1 при гостуването на Бодьо/Глимт в петия кръг от основната фаза на Шампионска лига. Австрийският тим бе близо до спечелването на точка, но допусна попадение във втората минута на добавеното време, когато Мелейро Богард си отбеляза автогол.

След поражението ЛАСК заема 18-ото място във временното класиране с 6 точки, докато норвежкият тим е 16-и със 7 точки.

Гол в самия край донесе нова чиста победа у дома за Бодьо/Глимт

„Определено не показахме истинското си лице. Искахме да играем много по-убедително“, заяви Кюбауер.

Австрийският специалист остана доволен от действията на своите футболисти в дефанзивен план, но изрази недоволството си от представянето им в атака. Според него домакините не са подлагали ЛАСК на непрестанен обстрел, но в заключителните минути са заложили всичко в търсене на победата, а неговите възпитаници не са вземали правилните решения при разиграването на топката.

Треньорът на Бодьо/Глимт се контузи при радостта от победния гол

„Те напуснаха терена като заслужени победители“, призна Кюбауер.

Поражението в Норвегия сложи край на серията от две последователни победи на ЛАСК в Шампионска лига, постигнати срещу Спортинг (Лисабон) и Слован (Братислава). На 9 декември австрийците ще приемат Фенербахче.

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Снимки: Gettyimages