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Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер

  • 6 окт 2026 | 11:12
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Кристиано Роналдо няма да се завърне в националния отбор на Португалия докато Жорже Жезус е начело на тима. Това става ясно от изказване на португалския журналист Руи Сантос пред местната редакция на “CNN Portugal”. Големият скандал между двамата започна по време на двубоя с Норвегия, в който нападателят остана на скамейката и не влезе в игра. Впоследствие той пропусна три тренировки на тима, а часове преди двубоя с Дания повика частния си самолет и напусна лагера на тима.

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“Той е категоричен, че няма да се завърне в националния отбор, или поне докато Жорже Жезус е начело. Той е изключително недоволен от начина, по който се разви целия процес и бе особен вбесен от изказванията на треньора. Той абсолютно не вярва в противоречивите изявления и заявеното желание да се завърне в тима и да участва в мачовете за Лигата на нациите от една страна, а от друга категоричното подчертаване - никой не дължи извинения, не съм тук да се извинявам, аз съм този, който определя състава ”, заяви Сантос

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41-годишният нападател заяви, че в подходящия момент ще разкрие истината за причините, довели до решението му да напусне тима. Междувременно президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса също заяви, че вратата за Роналдо остава отворена и определи случилото се като „недоразумение“ и ще бъде направен нов опит той да бъде върнат в националния отбор за мачовете с Дания и Уелс в средата на ноември.

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Снимки: Gettyimages

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