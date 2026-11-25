Трансферна цел на европейските грандове пак блестя за РБ Лайпциг

РБ Лайпциг записа втората си победа в основната фаза на Шампионската лига и срази с 3:1 Ланс в мач от 5-ия кръг. Отново норвежкият национал и трансферна цел на редица европейски грандове Антонио Нуса изигра силен двубой за „червените бикове“ и отбеляза два гола за отбора си – в началото (9‘) и края на двубоя (90+4‘).

Така РБ Лайпциг вече е със 6 точки и с доста по-добри шансове да завърши сред първите 24 тима. Ланс пък записа четвърта поредна загуба и остава само с 3 пункта.

РБ Лайпциг до голяма степен си реши срещата още в първите 10 минути. Още в 6-ата минута Давид Раум стреля от пряк свободен удар, рикошира и стана невъзможна за стража на гостите Робин Рисер. Само три минути по-късно Антонио Нуса се възползва от много груба грешка в защитата на Ланс, която му подари топката, а норвежецът не чакаше втора покана и удвои резултата – 2:0.

В 58-ата минута обаче Ланс успя да върне едно попадение. Включване отдясно на Сауд Абдулхамид доведе до негово центриране. Отбраната на Лайпциг не се намеси по най-добрия начин и топката достигна до Матийо Юдол, който с плътен удар намали резултата на 2:1.

Ganz, ganz wichtiger Sieg! 😤 +3️⃣ #RBLRCL #UCL https://t.co/E8hqTrQac5 — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 24, 2026

В продължението на срещата обаче германците окончателно подпечатаха успеха си. Влезлият от пейката Кристофър Нкунку при добра контраатака се откъсна от бранителите на Ланс и без капка егоизъм комбинира с Нуса, който на празна врата вкара втория си гол и оформи крайното 3:1.

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Снимки: Imago