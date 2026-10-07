Легенда на Португалия и Бенфика скочи на Роналдо: Той оставя впечатление, че мисли само за себе си, до 49 години ли ще играе?

Легендата на Португалия и Бенфика Антонио Симоеш отправи остри критики по адрес на Кристиано Роналдо.
Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия
Бившият велик футболист на лисабонските "орли", който е най-младият победител в турнира за Купата на европейските шампиони (спечелена през 1962 г. на едва 18 години и 139 дни), 10-кратен шампион на страната и бронзов медалист с Португалия от Световното първенство през 1966 г., не се поколеба да изрази позицията си относно поведението на мегазвездата и доскорошен капитан на "мореплаватели"
На фона на напрежението между Кристиано Роналдо и Жорже Жезус, бившият португалски национал застана в защита на специалиста, подчертавайки колко е важно да се спазва йерархията в съблекалнята. „Жорже Жезус има пълното право да прати Кристиано Роналдо да загрява както за една минута, така и за 30. Той е треньорът. Аз съм възпитан и израснал с уважение към по-опитните си съотборници и към наставника.
Защо Кристиано трябва да има специални привилегии? Аз съм играл редом с крал на име Еузебио. Споделял съм мигове с крал като Пеле, с Марадона и с останалите... Никога не съм виждал подобно поведение около истински крал“, заяви 82-годишният Симоеш пред всекидневника „А Бола“.
"Много по-добре е да седнат на една маса и да сключат мир, вместо да продължават тази безсмислена война. Ако са налице условията той да се завърне, трябва да бъде приет с отворени обятия от всички, а не само от една страна. Не е нужно винаги да сме съгласни с него и смятам, че в момента той греши. Въпреки това, ако признае грешката си, нека му дадем шанс за раздяла, достойна за впечатляващата му кариера. Нужни са здрав разум и толерантност", казва още легендата на португалския футбол.
„Честно казано, имам съмнения дали Роналдо все още е ценен играч. Да бъдеш ценен играч означава много повече от това просто да си полезен.Трябва да внимаваме какво казваме, защото човек на 41 години също трябва да разбере, че може да бъде полезен в определен момент от мача, че може да окаже влияние, без да прави нищо, което би могло да накърни великото му име, и така нататък. Това са неща, с които треньорът трябва да се справя и да знае как да ги управлява.
Жорже Жезуш с първи коментар за думите на Роналдо
Ако иска да играе, в това няма нищо лошо. Но той също така трябва да разбере, че желанието да играе не означава да играе целия мач или да получи всичко, което иска.Той трябва да разбере това. Трябва да има взаимно разбиране. Първата му голяма цел е 1000-та гола, а след това идват мачът, топката, страната и хората.“
Бившият национал на Португалия си припомни и разговор с Роналдо още от 2010 г., по време на Световното първенство в Южна Африка. „Понякога той оставя впечатлението, че мисли единствено за себе си. Изпитах го лично в Южна Африка, когато имах възможност да разговарям директно с него, и още тогава усетих, че нещата не вървят в правилна посока.“
Запитан отново дали Роналдо поставя личните си интереси над колектива, Симоеш отговори: „Той го показваше от известно време и сега вече беше напълно ясно, че е така. Това трябва да приключи. Той е символ. Трябва да приключи с химна, знамето и всички, които викат името му. Вижте как Меси приключва кариерата си. Кристиано трябва да приключи по същия начин.Това е моето предложение – към страната, към Кристиано и към Жезус. Направете го. Не се срамувайте.“
Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер
В заключение Антонио Симоеш постави под въпрос и статута на безспорен титуляр, с който нападателят се ползваше при селекционера Роберто Мартинес. „Роналдо натрупа най-много игрови минути под ръководството на Роберто Мартинес, което не изглежда съвсем нормално. След като достигне котата от 1000 гола, нима ще продължи да играе за националния отбор до 49 години? Когато един футболист навърши 41 години, не е ли по-разумно да се оттегли?“
Във вторник вечер Кристиано Роналдо наруши мълчанието си с открито писмо от около 2000 думи, в което представи своята гледна точка за конфликта със селекционера Жорже Жезус. Той отхвърля твърденията, че пътят му в представителния тим е приключил. Нападателят заяви, че след изтичането на евентуално наказание ще остане на разположение за Португалия, стига да е в добра физическа форма и да играе на клубно ниво.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago