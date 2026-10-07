Легенда на Португалия и Бенфика скочи на Роналдо: Той оставя впечатление, че мисли само за себе си, до 49 години ли ще играе?

Легендата на Португалия и Бенфика Антонио Симоеш отправи остри критики по адрес на Кристиано Роналдо.

Изповедта на Кристиано: Мразя да ме лъжат, но ще си понеса наказанието и отново ще играя за Португалия

Бившият велик футболист на лисабонските "орли", който е най-младият победител в турнира за Купата на европейските шампиони (спечелена през 1962 г. на едва 18 години и 139 дни), 10-кратен шампион на страната и бронзов медалист с Португалия от Световното първенство през 1966 г., не се поколеба да изрази позицията си относно поведението на мегазвездата и доскорошен капитан на "мореплаватели"

«Não temos de dar razão a Cristiano Ronaldo, é um egolátrico» 🗣️ António Simões, antigo internacional português e lenda do Benfica, comentou o comunicado do capitão da Seleção Nacional sobre toda a polémica nos últimos dias com Jorge Jesus e pediu «bom senso». https://t.co/UT0xqmqBAc — A BOLA (@abolapt) October 7, 2026

На фона на напрежението между Кристиано Роналдо и Жорже Жезус, бившият португалски национал застана в защита на специалиста, подчертавайки колко е важно да се спазва йерархията в съблекалнята. „Жорже Жезус има пълното право да прати Кристиано Роналдо да загрява както за една минута, така и за 30. Той е треньорът. Аз съм възпитан и израснал с уважение към по-опитните си съотборници и към наставника.

Защо Кристиано трябва да има специални привилегии? Аз съм играл редом с крал на име Еузебио. Споделял съм мигове с крал като Пеле, с Марадона и с останалите... Никога не съм виждал подобно поведение около истински крал“, заяви 82-годишният Симоеш пред всекидневника „А Бола“.

🇵🇹🗣️ António Simões (Former Portuguese Footballer and Benfica legend): “I hope that Cristiano comes back and is welcomed, welcomed by everyone, not by some people who are hiding here or there. We don’t have to give reason to the tribunal, and I don’t think he is right. Now, if he recognises that he made a mistake, then good. It doesn’t have to be held against him forever. We have to give him the opportunity, above all, to have a dignified farewell, one worthy of his stature and prestige. I’m not here to defend Cristiano, Jesus or anyone else. No. I’m here to defend common sense, so that they can meet and talk things through. Look how beautiful that would be. That is my great hope, that it happens that way." Journalist: "As one of the Portuguese internationals who also made a significant mark on Portuguese football, what would you like to say to Cristiano Ronaldo?” 🇵🇹🗣️ Simões: “Cristiano, sometimes we get the impression that he is self centred, that he only thinks about himself. I had that experience at the World Cup in South Africa, and I had the opportunity to speak to him. Even then, I had a small indication that there was no point in being like that. And now, with him being more mature, that is my great hope. I have always thought about this: ‘Goodness, this player has had this whole journey, he is mature now, he is a fully grown man.’ So, find a way to get rid of the idea that he is self centred. It isn’t only about the goal, it is about the game. All these things have to come from him. If he really understands this, then we can certainly have a wonderful farewell celebration. If he wants to play, then we’ll see, because coaches do or do not have the conditions to make that happen.” Journalist: “Exclusively, is he still an asset for Portugal? In your opinion, can he still contribute as a professional for the national team? And I’m not talking about a farewell game here, but actually playing, for example, in November for the Portuguese national team?” 🇵🇹🗣️ Simões: “Honestly, I have doubts about whether he is still an asset. Being an asset implies much more than simply being useful. We have to be careful about what we say, because someone who is 41 also has to understand that he can possibly be useful at a certain moment in a game, that he can make an impact without doing anything that might undermine his great name, and so on. These are things that the coach has to manage and know how to deal with. If he wants to play, there is no crime in that. But he also has to understand that wanting to play does not mean playing the whole game or getting everything he wants. He has to understand that. There has to be an understanding. His great first objective is the thousand goals, and then there is the game, the ball, the country and the people.” Journalist: “So, are you saying that Cristiano, essentially, puts his individual interests above those of the national team?” 🇵🇹🗣️ Simões: “He showed that for some time, and now it was perfectly clear that he did. That has to end. He is a symbol. He has to finish with the anthem, the flag and everyone shouting his name. Look at how Messi is finishing his career. Cristiano has to finish in the same way. That is my proposal, and my proposal to the country, to Cristiano and to Jesus. Do it. Don’t be ashamed.” Journalist: “Are you looking forward to seeing this new era in the national team without Ronaldo?” 🇵🇹🗣️ Simões: “But we all come to an end. It is not just us. We all come to an end. With the king called Eusébio, I had to live alongside the king called Pelé, Maradona and others. I have never seen anything like this around a king.” Journalist: “Do you think Cristiano is having difficulty knowing when to stop?” 🇵🇹🗣️ Simões: “I think so, I think so. It has to be him. It has to be him who does it. Don’t you think that a man who is 41 years old, playing football, who perhaps is no longer the best, should stop? Then yes.” https://t.co/rw6beJDPIm — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 7, 2026

"Много по-добре е да седнат на една маса и да сключат мир, вместо да продължават тази безсмислена война. Ако са налице условията той да се завърне, трябва да бъде приет с отворени обятия от всички, а не само от една страна. Не е нужно винаги да сме съгласни с него и смятам, че в момента той греши. Въпреки това, ако признае грешката си, нека му дадем шанс за раздяла, достойна за впечатляващата му кариера. Нужни са здрав разум и толерантност", казва още легендата на португалския футбол.

„Честно казано, имам съмнения дали Роналдо все още е ценен играч. Да бъдеш ценен играч означава много повече от това просто да си полезен.Трябва да внимаваме какво казваме, защото човек на 41 години също трябва да разбере, че може да бъде полезен в определен момент от мача, че може да окаже влияние, без да прави нищо, което би могло да накърни великото му име, и така нататък. Това са неща, с които треньорът трябва да се справя и да знае как да ги управлява.

Жорже Жезуш с първи коментар за думите на Роналдо

Ако иска да играе, в това няма нищо лошо. Но той също така трябва да разбере, че желанието да играе не означава да играе целия мач или да получи всичко, което иска.Той трябва да разбере това. Трябва да има взаимно разбиране. Първата му голяма цел е 1000-та гола, а след това идват мачът, топката, страната и хората.“

Бившият национал на Португалия си припомни и разговор с Роналдо още от 2010 г., по време на Световното първенство в Южна Африка. „Понякога той оставя впечатлението, че мисли единствено за себе си. Изпитах го лично в Южна Африка, когато имах възможност да разговарям директно с него, и още тогава усетих, че нещата не вървят в правилна посока.“

Запитан отново дали Роналдо поставя личните си интереси над колектива, Симоеш отговори: „Той го показваше от известно време и сега вече беше напълно ясно, че е така. Това трябва да приключи. Той е символ. Трябва да приключи с химна, знамето и всички, които викат името му. Вижте как Меси приключва кариерата си. Кристиано трябва да приключи по същия начин.Това е моето предложение – към страната, към Кристиано и към Жезус. Направете го. Не се срамувайте.“

Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер

В заключение Антонио Симоеш постави под въпрос и статута на безспорен титуляр, с който нападателят се ползваше при селекционера Роберто Мартинес. „Роналдо натрупа най-много игрови минути под ръководството на Роберто Мартинес, което не изглежда съвсем нормално. След като достигне котата от 1000 гола, нима ще продължи да играе за националния отбор до 49 години? Когато един футболист навърши 41 години, не е ли по-разумно да се оттегли?“

Във вторник вечер Кристиано Роналдо наруши мълчанието си с открито писмо от около 2000 думи, в което представи своята гледна точка за конфликта със селекционера Жорже Жезус. Той отхвърля твърденията, че пътят му в представителния тим е приключил. Нападателят заяви, че след изтичането на евентуално наказание ще остане на разположение за Португалия, стига да е в добра физическа форма и да играе на клубно ниво.

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Снимки: Imago