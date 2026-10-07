Жорже Жезус: Прочетох изявлението на Кристиано, нямам какво повече да кажа

Засега селекционерът на националния отбор на Португалия Жорже Жезус предпочита да запази сдържаност след публичните нападки от страна на Кристиано Роналдо. На излизане от дома си на път за спортната база „Сидаде до Футбол“ опитният специалист коментира темата съвсем накратко пред очакващите го репортери.

„Прочетох изявлението му. Сега, както правя всеки ден, отивам във федерацията, за да работя и да мисля за отбора и за националната селекция. Нямам какво повече да добавя по въпроса“, заяви Жезус.

След изненадващото си напускане на тренировъчния лагер преди двубоя в Осло Кристиано Роналдо наруши мълчанието си с обширно изявление. В него капитанът отправи тежки обвинения към Жезус, твърдейки, че селекционерът е проявил незаслужена агресия и неколкократно е нарушил дадената дума. Въпреки разразилия се скандал, голмайсторът остави отворена врата за бъдещо завръщане в националния тим и подчерта, че е готов да поеме пълна отговорност за самоволното напускане и да изтърпи евентуално наказание от Португалската футболна федерация.

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Звездата на Ал-Насър сподели, че пази прощално писмо още от световното първенство през 2026 година, но през лятото е бил убеден от президента на федерацията Педро Проенса да продължи международната си кариера. Роналдо допълни, че първоначално е бил искрено удовлетворен от избора на Жезус за селекционер, но доверието между двамата се е изпарило по време на престоя в Норвегия.

Според версията на нападателя, щабът е нарушил предварително изготвения възстановителен план, като в последния момент от него било поискано да загрява за финалните тридесет минути на срещата, без в крайна сметка да бъде пуснат на терена. Това породило напрежение и довело до бурната му реакция след края на мача, когато той се прибра директно в съблекалнята, без да поздрави феновете по трибуните, за което по-късно се извини публично.

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