Модрич сподели мнението си за оттеглянето на Меси и казуса с Роналдо

Легендата на Хърватия Лука Модрич говори след мача с Испания, загубен от “ватрените” с 1:2, като сподели мнението си за големите фигури на световния футбол - Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

🤍 Luka Modrić on Leo Messi: “Leo has done something incredible with the national team, he won the World Cup that he wanted and he's one of the best players in the world”. “It has been a pleasure watching him play, even though I've suffered a lot against him, both with the national team and at Real Madrid”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2026

Капитанът на хърватите коментира какво мисли за аржентинеца, който снощи в Буенос Айрес изигра последната си среща за "гаучосите" в приятелския мач срещу Бенин (3:0). „Лео постигна нещо невероятно с националния отбор, спечели Световната купа, която толкова искаше, и е един от най-добрите играчи в света. Беше удоволствие да го гледам как играе, въпреки че много съм страдал срещу него – както с националния отбор, така и в Реал Мадрид”, каза Модрич пред журналистите след двубоя с испанците.

Що се отнася до случващото се с Кристиано Роналдо и скандалите около него в националния отбор, хърватската легенда каза: “Кристиано е най-великият футболист в историята на Португалия и заслужава още едно прощално представяне и още един финал с националния отбор. Тъжно е да се види как това се случва с Кристиано в собствената му страна.

🤍 Luka Modrić: “Cristiano is the greatest player in the history of Portugal, and he deserves another farewell and another ending with the national team”. “It’s sad to see this happening to Cristiano in his own country”. “Still, I think they will find a solution, because Cris deserves, whether he retires or decides not to continue with the national team, to have a great farewell that reflects what he deserves”. “So, I don’t know exactly what happened, but I hope the situation gets resolved”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2026

Все пак мисля, че ще намерят решение, защото Крис заслужава, независимо дали ще се оттегли или реши да не продължи с националния отбор, да има едно великолепно сбогуване, което да отразява това, което заслужава. Така че, не знам точно какво се е случило, но се надявам ситуацията да се разреши“.

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Снимки: Gettyimages