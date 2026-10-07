Модрич сподели мнението си за оттеглянето на Меси и казуса с Роналдо

Легендата на Хърватия Лука Модрич говори след мача с Испания, загубен от “ватрените” с 1:2, като сподели мнението си за големите фигури на световния футбол - Лионел Меси и Кристиано Роналдо.
Капитанът на хърватите коментира какво мисли за аржентинеца, който снощи в Буенос Айрес изигра последната си среща за "гаучосите" в приятелския мач срещу Бенин (3:0). „Лео постигна нещо невероятно с националния отбор, спечели Световната купа, която толкова искаше, и е един от най-добрите играчи в света. Беше удоволствие да го гледам как играе, въпреки че много съм страдал срещу него – както с националния отбор, така и в Реал Мадрид”, каза Модрич пред журналистите след двубоя с испанците.
Що се отнася до случващото се с Кристиано Роналдо и скандалите около него в националния отбор, хърватската легенда каза: “Кристиано е най-великият футболист в историята на Португалия и заслужава още едно прощално представяне и още един финал с националния отбор. Тъжно е да се види как това се случва с Кристиано в собствената му страна.
Все пак мисля, че ще намерят решение, защото Крис заслужава, независимо дали ще се оттегли или реши да не продължи с националния отбор, да има едно великолепно сбогуване, което да отразява това, което заслужава. Така че, не знам точно какво се е случило, но се надявам ситуацията да се разреши“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages