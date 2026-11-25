Унай Емери: Заслужавахме поне равенство

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери смята, че неговият отбор не е заслужавал да загуби гостуването си на Галатасарай в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Бирмингамци отстъпиха с 0:1 в Истанбул, след като Дениз Гюл отбеляза единственото попадение в 77-ата минута.

„Мисля, че заслужавахме поне равенство, защото се представихме добре“, заяви испанският специалист.

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Наставникът отчете добрата игра на своите футболисти през първото полувреме, но призна, че на отбора му е липсвала ефективност в офанзивен план.

„Доминирахме до почивката и това ни вдъхна увереност. През второто полувреме се опитахме да направим същото, но те ни пресираха“, коментира Емери.

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Испанецът обърна внимание и на трудните условия за игра в Истанбул, състоянието на терена и невероятната подкрепа, която домакините получиха от своите привърженици. Той призна, че след поражението шансовете на Астън Вила за директно класиране на осминафиналите са намалели.

„Знаем, че не сме фаворити за място сред първите осем. Разбира се, след днешната загуба шансовете ни са по-малки“, добави Емери.

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Снимки: Gettyimages