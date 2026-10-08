Гари Линекер: Роналдо заслужава същото изпращане като Меси

Легендарният английски нападател Гари Линекер сподели разочарованието си от начина, по който протичат последните етапи от забележителната състезателна кариера на Кристиано Роналдо. Бившият голмайстор на Англия направи паралел между ситуацията около португалската звезда в Саудитска Арабия и националния отбор с бляскавото сбогуване на Лионел Меси с екипа на Аржентина.

В социалните мрежи Линекер коментира, че за феновете е тъжна гледка да наблюдават настоящия момент от кариерата на Роналдо. Англичанинът подчерта, че никой не може да оспори футболното величие и фантастичните качества на петкратния носител на „Златната топка“, но определи настоящия край като горчив. 41-годишният Роналдо напусна лагера на Португалия след разногласия и неизпълнени обещания от страна на селекционера Жорже Жезуш, за което публикува подробно изявление.

По същото време 39-годишният Лионел Меси сложи край на международната си кариера по впечатляващ начин. Аржентинецът записа гол и две асистенции при категоричния успех с 3:0 над Бенин в Буенос Айрес и бе изпратен с бурни аплодисменти от препълнените трибуни. 65-годишният Линекер изрази съжаление, че най-резултатният играч в историята на португалския футбол не е получил аналогично изпращане. Според него обаче след няколко години дребните детайли ще бъдат забравени и в спомените на хората ще остане само футболният гений на Роналдо.

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„Мисля, че е малко тъжно, защото той бе толкова велик. И в крайна сметка, след 5 или 10 години никой няма да помни това. Ще помним само колко велик беше той“, коментира Линекер по време на конференцията Leaders Week на стадион „Стамфорд Бридж“ в Лондон.„Но смятам, че ако погледнем към сбогуването на Меси - то беше толкова красиво. И мисля, че Кристиано заслужава същото“, допълни 65-годишният англичанин.

Линекер коментира и представянето на настоящия капитан на Англия Хари Кейн. Авторът на 48 попадения с националната фланелка на „трите лъва“ нареди Кейн до легенди като Боби Чарлтън и Боби Мур. Линекер отбеляза, че нападателят притежава изключителна статистика и далеч надхвърля определението за типичен хищник в наказателното поле, демонстрирайки поглед върху играта, отлични подавания и умение да бележи с двата крака и с глава.

„Той задължително трябва да бъде част от този разговор. Вероятно наред с Боби Чарлтън и може би дори Боби Мур. Имам предвид - погледнете статистиката му, тя е невероятна. Той не е просто голмайстор, не е само играч за наказателното поле, какъвто бях аз. Той е много повече от това. Може да се изтегля по-назад, раздава пасове навсякъде, бележи всякакви голове - с двата крака, с глава, притежава всичко“, обясни Линекер.

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