Реал Мадрид и ПСВ Айндховен играят при 0:0 в мач от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига.
“Кралете” излизат за десета поредна победа във всички турнири, като в ШЛ са безапелационни - 4 от 4. Новината в стартовите 11 на Жозе Моуриньо е, че Джуд Белингам е сред резервите. Капитанът Федерико Валверде пак ще играе като десен бек, а титуляр е и Едер Милитао.
ПСВ пък е само с един успех в турнира досега. От първата минута за нидерландците започват Иван Перишич и Филип Костич.
Изненадващо гостите започнаха уверено и първи стигнаха до шанс за гол, като в третата минута Свен Мийнанс се включи в атака, но не успя да засече добре с глава.
В четвъртата минута пък Рубен ван Бомел излезе сам срещу Куртоа, но не уцели вратата.
После пък в деветата минута бившият футболист на Барселона Сержиньо Дест имаше възможност, но също не беше точен.
Реал Мадрид отговори в 11-тата, когато Винисиус Жуниор удари греда.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google