Реал Мадрид 0:0 ПСВ, Винисиус удари греда

Реал Мадрид и ПСВ Айндховен играят при 0:0 в мач от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

“Кралете” излизат за десета поредна победа във всички турнири, като в ШЛ са безапелационни - 4 от 4. Новината в стартовите 11 на Жозе Моуриньо е, че Джуд Белингам е сред резервите. Капитанът Федерико Валверде пак ще играе като десен бек, а титуляр е и Едер Милитао.

📋✅ Our starting XI! 🆚 @PSV https://t.co/LNLGfaBCzJ — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 24, 2026

ПСВ пък е само с един успех в турнира досега. От първата минута за нидерландците започват Иван Перишич и Филип Костич.

XI 🔒 Paul Wanner keert terug in de basis. #UCL #RMAPSV — PSV (@PSV) November 24, 2026

Изненадващо гостите започнаха уверено и първи стигнаха до шанс за гол, като в третата минута Свен Мийнанс се включи в атака, но не успя да засече добре с глава.

В четвъртата минута пък Рубен ван Бомел излезе сам срещу Куртоа, но не уцели вратата.

После пък в деветата минута бившият футболист на Барселона Сержиньо Дест имаше възможност, но също не беше точен.

Реал Мадрид отговори в 11-тата, когато Винисиус Жуниор удари греда.

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