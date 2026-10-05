Жезус : Ако Кристиано иска да бъде в националния отбор, нека се върне

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус направи първи анализ на двубоя с Норвегия във флаш интервюто веднага след срещата от 4-тия кръг на Лигата на нациите.

„Всичко, което планирахме, се вижда в резултатите. Норвегия разполага с най-добрия централен нападател в света, Йодегор е сред най-добрите офанзивни играчи – цялостен отбор, много мощен и внушителен физически. Такъв съперник може да бъде победен единствено с висока техническа класа. Спечелихме, без да покажем играта от мача с Дания, но най-важни бяха победата и класирането. Вярвах силно в този отбор, но може би не очаквах да запишем четири победи в първите четири срещи“, заяви Жорже Жезус.

Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

Нямаше как да бъде подмината и темата за скандалното напускане на Кристиано Роналдо, който остана разочарован от отношението на наставника към него.

„Не знам какво ще се случи, за мен всичко остава открито. Той трябва да вземе решение преди повиквателните. Ако играе редовно и желае да бъде част от националния отбор, ще се върне когато поиска – защо не? Това беше недоразумение и според мен се решава лесно. От моя страна всичко е наред. Кога ще се разреши ситуацията? Не мога да кажа, ще видим, мачът току-що приключи…“

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Снимки: Gettyimages