Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия

Жезус : Ако Кристиано иска да бъде в националния отбор, нека се върне

  • 5 окт 2026 | 03:28
  • 140
  • 0
Жезус : Ако Кристиано иска да бъде в националния отбор, нека се върне

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус направи първи анализ на двубоя с Норвегия във флаш интервюто веднага след срещата от 4-тия кръг на Лигата на нациите.

„Всичко, което планирахме, се вижда в резултатите. Норвегия разполага с най-добрия централен нападател в света, Йодегор е сред най-добрите офанзивни играчи – цялостен отбор, много мощен и внушителен физически. Такъв съперник може да бъде победен единствено с висока техническа класа. Спечелихме, без да покажем играта от мача с Дания, но най-важни бяха победата и класирането. Вярвах силно в този отбор, но може би не очаквах да запишем четири победи в първите четири срещи“, заяви Жорже Жезус.

Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите
Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

Нямаше как да бъде подмината и темата за скандалното напускане на Кристиано Роналдо, който остана разочарован от отношението на наставника към него.

„Не знам какво ще се случи, за мен всичко остава открито. Той трябва да вземе решение преди повиквателните. Ако играе редовно и желае да бъде част от националния отбор, ще се върне когато поиска – защо не? Това беше недоразумение и според мен се решава лесно. От моя страна всичко е наред. Кога ще се разреши ситуацията? Не мога да кажа, ще видим, мачът току-що приключи…“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Германия отново се препъна срещу Гърция

Германия отново се препъна срещу Гърция

  • 4 окт 2026 | 23:38
  • 14875
  • 33
Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

  • 4 окт 2026 | 21:45
  • 11657
  • 97
Малко голове в днешните мачове от Лигата на нациите

Малко голове в днешните мачове от Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 23:45
  • 26144
  • 7
Малта почти си гарантира първото място в групата след нов успех над Андора

Малта почти си гарантира първото място в групата след нов успех над Андора

  • 4 окт 2026 | 21:13
  • 1406
  • 1
Австрия не загуби в Косово и продължава да води в своята група

Австрия не загуби в Косово и продължава да води в своята група

  • 4 окт 2026 | 21:07
  • 1401
  • 0
Карик харесал младок, който може да получи шанс вместо Люк Шоу

Карик харесал младок, който може да получи шанс вместо Люк Шоу

  • 4 окт 2026 | 20:16
  • 1308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

  • 4 окт 2026 | 21:45
  • 11657
  • 97
Германия отново се препъна срещу Гърция

Германия отново се препъна срещу Гърция

  • 4 окт 2026 | 23:38
  • 14875
  • 33
Всички резултати за Купата на България

Всички резултати за Купата на България

  • 4 окт 2026 | 17:35
  • 80864
  • 46
Окръжният съд в Пловдив обяви "черно тото " като възможен мотив за убийството на Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив обяви "черно тото " като възможен мотив за убийството на Илиян Филипов

  • 4 окт 2026 | 18:19
  • 15622
  • 58
Лудогорец разби Черно море за едно полувреме, крило блесна с хеттрик

Лудогорец разби Черно море за едно полувреме, крило блесна с хеттрик

  • 4 окт 2026 | 18:49
  • 22121
  • 33
Малко голове в днешните мачове от Лигата на нациите

Малко голове в днешните мачове от Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 23:45
  • 26144
  • 7