Португалската федерация очаквала оттеглянето на Роналдо след Мондиала, твърдят в Испания

Португалската футболна федерация е очаквала оттеглянето на Кристиано Роналдо след Мондиал 2026. Информацията бе разкрита в четвъртък сутринта от мадридския вестник „Ас“. Според изданието по време на преговорите за намиране на заместник на Роберто Мартинес, ръководената от Педро Проенса централа дори е приела условието на част от кандидатите капитанът да бъде изваден от състава – каквото е било изискването на Жозе Моуриньо още преди подписването му с Реал Мадрид.

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Същият източник съобщава, че вътрешните очаквания са били решението за оттегляне да дойде от самия футболист. Въпреки това, предвид мълчанието на капитана след отпадането от Испания на Световното първенство, Жорже Жезус е бил поставен в ситуация отново да му изпрати повиквателна.

Тази версия обаче се различава коренно от думите на Педро Проенса преди двубоя на Португалия срещу Уелс, изказани в кулоарите на форума „Португал Футбол Съмит“. Тогава президентът на федерацията подчерта ключовата роля на CR7 в „новия цикъл“, започнал с Жорже Жезус: „Президентът на федерацията, новият селекционер и Кристиано Роналдо – ние в този триъгълник знаем отлично какви са целите ни за сезона и каква ще бъде ролята на Кристиано. Тя е изключително важна. Всички знаем какво означаваше той в миналото, какво означава днес и какъв пример ще даде на националния отбор и на федерацията. Има пълно спокойствие от страна на селекционера, на самия Кристиано и, разбира се, от моя страна относно неговата функция. Напълно ясно е, че символ като Кристиано Роналдо, редом с Еузебио и Фиго, остава завинаги свързан с федерацията и държавния тим. Видно е с какво желание Кристиано идва в отбора и помага. Започваме този нов цикъл именно с него и той винаги ще бъде част от решението.“

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Напускайки лагера на националния тим, Кристиано Роналдо изпрати съобщение до съотборниците си с пожелания за успех – жест с оттенък на окончателна раздяла, която все още очаква официално потвърждение. Това е сбогуване през задната врата, което контрастира с начина, по който Лео Меси подготвя своето оттегляне като национален герой, след като сам реши кога да прекрати участието си в „албиселесте“.

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