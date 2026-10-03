Моуриньо разкритикува Жорже Жезус: С Роналдо не може да се отнасяш като с обикновен футболист

Португалската мениджърска легенда Жозе Моуриньо критикува остро селекционера на Португалия Жорже Жезус заради отношението му към 41-годишния Кристиано Роналдо в националния отбор. Специалния заяви, че има огромна разлика между правилното менажиране на минутите на един ветеран и демонстративното неуважение към най-голямата фигура в историята на португалския футбол.

„За мен най-големият проблем не е дали Кристиано започва като титуляр, или сяда на пейката. Проблемът е в начина, по който управляваш играч от неговата величина. Ако повикаш Кристиано Роналдо в националния отбор, вземеш го за мачовете и след това се отнасяш с него като с най-обикновен футболист от състава, мисля, че това изпраща грешно послание. Ако Жорже предварително е знаел, че няма да го използва, тогава защо изобщо го повика? Кристиано не е Ендрик. Не е Винисиус. Не е Ламин Ямал. Той е Кристиано Роналдо. Всеки знае какво означава това име за Португалия", започна Моуриньо.

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"Жорже знаеше отлично какво прави, когато избра 41-годишния Кристиано. Той знае, че Кристиано не може да прави днес това, което правеше на 25 години. Никой вече не очаква от него да играе всяка минута или да носи отбора на гърба си през всичките 90 минути. Но да дозираш минутите му е едно, а да омаловажаваш значението му е съвсем различно нещо. Ако имаш нужда от Кристиано за 20 минути, използвай го за 20 минути. Ако имаш нужда от един решителен момент от него, постави го в позиция да го сътвори. Възрастта му промени това, което той може да ти даде физически, но тя не е изтрила неговия опит, менталност, влияние или способност да решава мачове. И Жорже никога не трябва да забравя какво е означавал Кристиано за Португалия – и какво е означавал за кариерите на хората около него. Това е човекът, който преведе Португалия през различни поколения, подобри рекорди, вкара решителни голове и помогна страната да се задържи сред световния елит в продължение на години", продължи Специалния.

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"Кристиано е на 41. Добре, това е реалността. Минутите му трябва да се управляват и ще има мачове, в които не трябва да започва титуляр. Нямам абсолютно никакъв проблем с това. Но има огромна разлика между това да управляваш 41-годишния Кристиано Роналдо и това да проявяваш неуважение към Кристиано Роналдо, защото е на 41. Не е нужно да му се кланяш. Не е нужно да му гарантираш титулярно място. Но след всичко, което е дал на Португалия, ти му дължиш уважение", продължи специалистът.

"Лигата на нациите ще приключи. Играчите ще се завърнат по клубовете си. Треньорите ще преминат към следващия мач. Но футболистите помнят как са били третирани. И Жорже трябва да внимава: можеш да спечелиш спор с даден играч днес и въпреки това да загубиш нещо далеч по-ценно утре. Не хапеш пръстите, които са помогнали да бъдеш нахранен“, завърши Моуриньо.

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Снимки: Gettyimages