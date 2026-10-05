Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Гостът на Sportal.bg" с Иван Иванов
  1. Sportal.bg
  2. Португалия

Шефът на португалския футбол: Трябва да се поклоним пред Роналдо, той е най-големият символ на нашата идентичност

  • 5 окт 2026 | 09:42
  • 2971
  • 7

След последния съдийски сигнал на мача от Лигата на нациите Португалия - Норвегия (2:1), четвърти и последен двубой от тази международна пауза, шефът на португалския футбол Педро Проенса най-накрая наруши мълчанието си относно полемиката между капитана Кристиано Роналдо, селекционера Жорже Жезус и местната футболна федерация, заявявайки, че нападателят ще се завърне в отбора, ако самият той пожелае.

Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите
Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

„Изключително съм доволен от този нов цикъл – нов треньор, нови методики, а резултатите говорят сами за себе си. Това бяха 14 интензивни дни с 25 първокласни играчи и нов спортно-технически щаб. Ние сме първият отбор, който се класира за четвъртфиналите. Това, което усещаме днес, е, че португалците отново повярваха в нашия национален тим. Това е плод на работата на новия треньорски щаб. Португалският футбол има всичко необходимо за успехи, разполагаме с изключителни поколения. Това обещахме и го постигнахме само за 14 дни работа с тези 25 класни футболисти, които вече се познаваха отлично. Четири победи от четири мача срещу много силни съперници“, заяви президентът на федерацията в микс зоната след двубоя.

Жезус : Ако Кристиано иска да бъде в националния отбор, нека се върне
Жезус : Ако Кристиано иска да бъде в националния отбор, нека се върне

„Няма аз да давам пояснения относно Роналдо – това са напълно нормални разговори между треньори и играчи. Това е чисто спортно-техническа зона, а един президент на федерация не се меси в подобни въпроси. Говорим за най-великия футболист на всички времена, за играч, който даде повече от две десетилетия на португалския футбол. Днес Кристиано е най-големият символ на португалската идентичност и ние трябва да се поклоним пред него“, категоричен бе той, уверявайки, че всичко е било просто недоразумение.

„Той е в националния отбор заради собствените си спортни заслуги и това е абсолютно безспорно. Той винаги ще бъде част от този състав, стига да е в спортно-техническа форма. Кристиано знае това, знае какво е отношението към него. По конкретната тема мога да кажа само, че става въпрос за недоразумение, което трябва да бъде решено вътре в съблекалнята“, добави Проенса, визирайки реакциите на играчите в интервютата след мача.

„Днес футболистите показаха тази силна, неразривна връзка с нашия капитан. CR7 е част от националния ни отбор, той е нашият символ. Беше капитан в първия от тези двубои, а и самият треньор Жезус току-що заяви, че разчита на Роналдо, ако е в оптимално физическо състояние. Това важи за всеки един футболист. Кристиано е португалска емблема, абсолютно изключителен играч, който можеше да сложи край на кариерата си на Световното първенство, но не го направи заради любовта си към родината и националния отбор. Аз съм пряк свидетел на връзката между Роналдо, португалския народ и нашата селекция“, увери Проенса.

„Беше важно да приключим тези четири мача в спокойна обстановка, защото спортният резултат беше водещ за нас. Ще имаме време и спокойствие да седнем заедно и да изгладим това недоразумение. Нещата се решават, когато и трите страни участват в процеса. Казано е всичко и повтарям отново: Кристиано Роналдо е наше национално богатство и винаги ще бъде тук, ако треньорът прецени“, завърши той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Големи сблъсъци и високи залози в поредните мачове от Лигата на нациите

Големи сблъсъци и високи залози в поредните мачове от Лигата на нациите

  • 5 окт 2026 | 07:57
  • 3763
  • 0
Барела: Трябва да бележа повече за Италия

Барела: Трябва да бележа повече за Италия

  • 5 окт 2026 | 07:29
  • 853
  • 0
В Швейцария ще строят стадион за 492 милиона евро с увеселително влакче

В Швейцария ще строят стадион за 492 милиона евро с увеселително влакче

  • 5 окт 2026 | 06:58
  • 1961
  • 0
Рибери още страда за изпуснатата "Златна топка"

Рибери още страда за изпуснатата "Златна топка"

  • 5 окт 2026 | 06:25
  • 1973
  • 0
Паунович: Нидерландия нямаше нужда от помощ

Паунович: Нидерландия нямаше нужда от помощ

  • 5 окт 2026 | 04:20
  • 2171
  • 0
Чави Ернандес: Трябваше да страдаме

Чави Ернандес: Трябваше да страдаме

  • 5 окт 2026 | 03:49
  • 2882
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Иван Иванов: Българският футболист е монотонен и изостава във всеки един компонент

Гледайте на живо! Иван Иванов: Българският футболист е монотонен и изостава във всеки един компонент

  • 5 окт 2026 | 10:48
  • 551
  • 0
Днес става ясно името на новия президент на БФБаскетбол

Днес става ясно името на новия президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 10:25
  • 7071
  • 34
Големи сблъсъци и високи залози в поредните мачове от Лигата на нациите

Големи сблъсъци и високи залози в поредните мачове от Лигата на нациите

  • 5 окт 2026 | 07:57
  • 3763
  • 0
Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

  • 4 окт 2026 | 21:45
  • 30316
  • 107
Германия отново се препъна срещу Гърция

Германия отново се препъна срещу Гърция

  • 4 окт 2026 | 23:38
  • 39035
  • 35
Интерес от Турция към Алдаир

Интерес от Турция към Алдаир

  • 5 окт 2026 | 08:10
  • 7944
  • 9