Шефът на португалския футбол: Трябва да се поклоним пред Роналдо, той е най-големият символ на нашата идентичност

След последния съдийски сигнал на мача от Лигата на нациите Португалия - Норвегия (2:1), четвърти и последен двубой от тази международна пауза, шефът на португалския футбол Педро Проенса най-накрая наруши мълчанието си относно полемиката между капитана Кристиано Роналдо, селекционера Жорже Жезус и местната футболна федерация, заявявайки, че нападателят ще се завърне в отбора, ако самият той пожелае.

Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите

„Изключително съм доволен от този нов цикъл – нов треньор, нови методики, а резултатите говорят сами за себе си. Това бяха 14 интензивни дни с 25 първокласни играчи и нов спортно-технически щаб. Ние сме първият отбор, който се класира за четвъртфиналите. Това, което усещаме днес, е, че португалците отново повярваха в нашия национален тим. Това е плод на работата на новия треньорски щаб. Португалският футбол има всичко необходимо за успехи, разполагаме с изключителни поколения. Това обещахме и го постигнахме само за 14 дни работа с тези 25 класни футболисти, които вече се познаваха отлично. Четири победи от четири мача срещу много силни съперници“, заяви президентът на федерацията в микс зоната след двубоя.

Жезус : Ако Кристиано иска да бъде в националния отбор, нека се върне

„Няма аз да давам пояснения относно Роналдо – това са напълно нормални разговори между треньори и играчи. Това е чисто спортно-техническа зона, а един президент на федерация не се меси в подобни въпроси. Говорим за най-великия футболист на всички времена, за играч, който даде повече от две десетилетия на португалския футбол. Днес Кристиано е най-големият символ на португалската идентичност и ние трябва да се поклоним пред него“, категоричен бе той, уверявайки, че всичко е било просто недоразумение.

🚨🇵🇹 Portuguese Federation president Pedro Proença: “Cristiano Ronaldo is the best player in history. He has dedicated more than two decades to Portuguese football and is the ultimate symbol of Portuguese identity”. “His presence with the national team is well-deserved thanks to his exceptional sporting abilities, and this is undeniable. He will always remain part of this group whenever he is fit and ready”. “What happened between him and Jorge Jesus was simply a misunderstanding that needs to be resolved internally”. “Cristiano is part of the national team; he is our icon, and he captained the team in the first of the four matches”. “Cristiano Ronaldo is a Portuguese icon and an exceptional player. He could have ended his career at the World Cup, but he didn't because of his love for his national team”. “I can attest to the bond he shares with the Portuguese people and our national team”. “Now that the four matches are over, we have the time and calm to sit down together and resolve the misunderstanding”. “Cristiano is part of our legacy, and he will always be here whenever the coach wants him”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2026

„Той е в националния отбор заради собствените си спортни заслуги и това е абсолютно безспорно. Той винаги ще бъде част от този състав, стига да е в спортно-техническа форма. Кристиано знае това, знае какво е отношението към него. По конкретната тема мога да кажа само, че става въпрос за недоразумение, което трябва да бъде решено вътре в съблекалнята“, добави Проенса, визирайки реакциите на играчите в интервютата след мача.

🇵🇹🗣 Pedro Proença (Portuguese Football Federation President): "Ronaldo is a Portuguese icon, he's an absolutely extraordinary player who could have ended his career at the World Cup and didn't want to because of his love for the national team. I'm a witness to that relationship Ronaldo has with the Portuguese people and with our national team." — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 4, 2026

„Днес футболистите показаха тази силна, неразривна връзка с нашия капитан. CR7 е част от националния ни отбор, той е нашият символ. Беше капитан в първия от тези двубои, а и самият треньор Жезус току-що заяви, че разчита на Роналдо, ако е в оптимално физическо състояние. Това важи за всеки един футболист. Кристиано е португалска емблема, абсолютно изключителен играч, който можеше да сложи край на кариерата си на Световното първенство, но не го направи заради любовта си към родината и националния отбор. Аз съм пряк свидетел на връзката между Роналдо, португалския народ и нашата селекция“, увери Проенса.

🇵🇹🗣 Pedro Proença (Portuguese Football Federation President): "Now that these four matches are over, it was important that things end calmly. Because the sporting aspect was driving us, we now have the time and composure to sit down together and resolve the misunderstanding. And the misunderstanding is resolved when all three parties—the Portuguese Federation, the coach, and the players—are part of the process. Cristiano is part of our legacy and will always be here whenever the coach wants him." — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 4, 2026

„Беше важно да приключим тези четири мача в спокойна обстановка, защото спортният резултат беше водещ за нас. Ще имаме време и спокойствие да седнем заедно и да изгладим това недоразумение. Нещата се решават, когато и трите страни участват в процеса. Казано е всичко и повтарям отново: Кристиано Роналдо е наше национално богатство и винаги ще бъде тук, ако треньорът прецени“, завърши той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago