Шефът на португалския футбол: Трябва да се поклоним пред Роналдо, той е най-големият символ на нашата идентичност

След последния съдийски сигнал на мача от Лигата на нациите Португалия - Норвегия (2:1), четвърти и последен двубой от тази международна пауза, шефът на португалския футбол Педро Проенса най-накрая наруши мълчанието си относно полемиката между капитана Кристиано Роналдо, селекционера Жорже Жезус и местната футболна федерация, заявявайки, че нападателят ще се завърне в отбора, ако самият той пожелае.
Португалия постигна пълен обрат срещу Норвегия и без Роналдо и се класира за 1/4-финалите
„Изключително съм доволен от този нов цикъл – нов треньор, нови методики, а резултатите говорят сами за себе си. Това бяха 14 интензивни дни с 25 първокласни играчи и нов спортно-технически щаб. Ние сме първият отбор, който се класира за четвъртфиналите. Това, което усещаме днес, е, че португалците отново повярваха в нашия национален тим. Това е плод на работата на новия треньорски щаб. Португалският футбол има всичко необходимо за успехи, разполагаме с изключителни поколения. Това обещахме и го постигнахме само за 14 дни работа с тези 25 класни футболисти, които вече се познаваха отлично. Четири победи от четири мача срещу много силни съперници“, заяви президентът на федерацията в микс зоната след двубоя.
Жезус : Ако Кристиано иска да бъде в националния отбор, нека се върне
„Няма аз да давам пояснения относно Роналдо – това са напълно нормални разговори между треньори и играчи. Това е чисто спортно-техническа зона, а един президент на федерация не се меси в подобни въпроси. Говорим за най-великия футболист на всички времена, за играч, който даде повече от две десетилетия на португалския футбол. Днес Кристиано е най-големият символ на португалската идентичност и ние трябва да се поклоним пред него“, категоричен бе той, уверявайки, че всичко е било просто недоразумение.
„Той е в националния отбор заради собствените си спортни заслуги и това е абсолютно безспорно. Той винаги ще бъде част от този състав, стига да е в спортно-техническа форма. Кристиано знае това, знае какво е отношението към него. По конкретната тема мога да кажа само, че става въпрос за недоразумение, което трябва да бъде решено вътре в съблекалнята“, добави Проенса, визирайки реакциите на играчите в интервютата след мача.
„Днес футболистите показаха тази силна, неразривна връзка с нашия капитан. CR7 е част от националния ни отбор, той е нашият символ. Беше капитан в първия от тези двубои, а и самият треньор Жезус току-що заяви, че разчита на Роналдо, ако е в оптимално физическо състояние. Това важи за всеки един футболист. Кристиано е португалска емблема, абсолютно изключителен играч, който можеше да сложи край на кариерата си на Световното първенство, но не го направи заради любовта си към родината и националния отбор. Аз съм пряк свидетел на връзката между Роналдо, португалския народ и нашата селекция“, увери Проенса.
„Беше важно да приключим тези четири мача в спокойна обстановка, защото спортният резултат беше водещ за нас. Ще имаме време и спокойствие да седнем заедно и да изгладим това недоразумение. Нещата се решават, когато и трите страни участват в процеса. Казано е всичко и повтарям отново: Кристиано Роналдо е наше национално богатство и винаги ще бъде тук, ако треньорът прецени“, завърши той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago