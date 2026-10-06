Усмихнатият Роналдо поднови тренировки с Ал-Насър, негов голям приятел пак нападна Жезус

Кристиано Роналдо се завърна към тренировъчния процес на своя клубен тим Ал-Насър в отлично настроение, след като скандално напусна лагера на Португалия по време на международната пауза заради напрежение със селекционера Жорже Жезус.

Сестрата на Кристиано Роналдо изригна срещу португалски политик

Саудитският клуб посрещна топло своята звезда, чието оттегляне от селекцията на „мореплавателите“ оглави водещите спортни заглавия. В социалните мрежи от Ал-Насър приветстваха нападателя с думите: „Най-великият за всички времена в сърцето на Неджд, в Ал-Насър“.

The GOAT. In the heart of Najd. At AlNassr 🐐💛 https://t.co/F8T7w0ZPBr — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 5, 2026

Докато Роналдо вече е съсредоточен върху ангажиментите си в клубния футбол, бъдещето му с националната фланелка остава неясно. 41-годишният футболист напусна лагера след пресконференция на Жезус, на която наставникът даде да се разбере, че ветеранът няма да започне като титуляр срещу Дания в Лигата на нациите. Преди това Роналдо остана цял мач на пейката при победата с 2:1 над Норвегия – ситуация, която не се беше случвала от 18 години в официални мачове, в които той е напълно здрав и без наказания.

Роналдо иска да вкара своя гол №1000 с екипа на Португалия, така че може да се завърне догодина

Междувременно популярният телевизионен водещ Пиърс Морган, който е близък с португалката мегазвезда, отново не пропусна да нападне селекционера на "мореплавателите" Жорже Жезус. В предаването „Sports Uncensored“ журналистът нарече треньора „Ерик тен Хаг на международния футбол" и подчерта, че конфликтът не е свързан с пари или слава, а с нарушени договорки и липса на уважение.

Reunited at the House of Nassr 💛 https://t.co/9ynq6TBmhL — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 5, 2026

"Самият Жезус всъщност никога не е бил достатъчно добър, за да играе за Португалия. Нека да сме ясни. Жорже никога не е играл мач за Португалия. Като играч беше много зле. А сега той омаловажава, или поне се опитва да омаловажава, най-великия португалски футболист в историята. Нали? И мисля, че това е напълно неуважително. И подобно на случая с Тен Хаг, тези неща не завършват добре", каза британецът.

Морган изрази тезата, която се появи и в други медии, че Жезус първоначално е гарантирал, че Роналдо ще играе пълни 90 минути в първия двубой и ще бъде титуляр в първите две срещи, но го е сменил още в 67-ата минута. Впоследствие наставникът е поискал от звездата да се включи за половин час срещу Норвегия, накарал го е да загрява 25 минути край тъчлинията, след което така и не го е пуснал на терена. Морган допълни, че публичните изказвания на специалиста са били директен опит за омаловажаване на ролята на капитана.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🗣 Piers Morgan: "I want Jorge, old big dog, the Ten Hag of international football, who, by the way, himself was never actually good enough to play for Portugal. Let’s be clear. Jorge never played a game for Portugal. He was crap as a player. And he’s now belittling, or trying to, the greatest Portuguese player in history, notwithstanding Kaveh's love for Eusébio. Right? And I think it is completely disrespectful. And rather like with Ten Hag, these things don’t end well." — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 5, 2026

Все още остава неясно как ще се развие скандала и има ли път обратно за Роналдо в националния отбор. Най-вероятно предстоят преговори между дългогодишния капитан и Португалската федерация.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google