Треньорът на Бодьо/Глимт се контузи при радостта от победния гол

Старши треньорът на Бодьо/Глимт Кйетил Кнутсен не скри радостта си след драматичната победа с 1:0 над ЛАСК в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Норвежкият тим стигна до успеха в добавеното време след автогол на Мелейро Богард. С победата Бодьо/Глимт се изкачи на 16-ото място във временното класиране със седем точки, докато австрийският тим е 18-и с шест точки.

Любопитното е, че Кнутсен получи мускулно разтежение при бурната си радост след победното попадение и накуцваше на терена след последния съдийски сигнал.

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„Разбира се, получих разтежение в прасеца. Проблемът беше, че болката не отшумя, докато лежах, и всъщност доста ме болеше“, заяви Кнутсен пред норвежката телевизия TV 2.

„С удоволствие бих получил разтежение, за да влезе тази топка във вратата. Беше невероятно важно“, добави специалистът.

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Наставникът подчерта огромното значение на спечелените три точки за шансовете на норвежкия шампион да продължи в елиминационната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

„Поставихме се в изключително по-добра позиция. Това означаваше страшно много. Беше невероятно приятно да стигнем до този гол“, каза още Кнутсен.

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