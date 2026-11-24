Генчев: Ако бяхме били ЦСКА, ме махаха след Черно море, за мен хората от новото ръководство не съществуват

Бившият наставник на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев говори пред Sportal.bg след изненадващата раздяла с “канарчетата”.

Треньорът сподели, че раздялата не е изненадваща предвид това кой пристига и кой ще командва на “Колежа”.

Официално: Ботев (Пд) махна Станислав Генчев

“Изненада може да е за вас, но не и за мен. Беше ми ясно какво ще се случи, след като разбрах кои са новите хора, които идват. Ако бяхме били ЦСКА, щяха да изчакат седмица и да ме махнат след Черно море.

Защо ме махат? Бях подготвен, че такова нещо ще се случи. Не съм обиден, за мен хората от новото ръководство не съществуват. Ясно ми е, че мотивът е личен, защото през последните 8 мача сме спечелили най-много точки и сме вкарали най-много голове. ЦСКА победи Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948, а ние им отбелязахме три попадения. Нека феновете да продължат да подкрепят отбора в битката за Европа. Ботев има добри футболисти”, заяви Станислав Генчев.

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