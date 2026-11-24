Шампионската лига се завръща с девет горещи сблъсъка

Петият кръг от основната фаза на Шампионската лига предлага девет вълнуващи сблъсъка днес, които ще имат важна роля в борбата за директно класиране на осминафиналите и местата в плейофите. Отборите навлизат в ключовата фаза на турнира, където всяка точка е от изключително значение, а феновете очакват поредната порция европейско шоу на най-високо ниво.

В един от най-интригуващите двубои на вечерта Арсенал приема Борусия (Дортмунд) на стадион "Емиратс". "Топчиите" заемат третото място в класирането с 10 точки след три победи и едно равенство, докато германският тим е 12-и с 9 точки. Воденият от Микел Артета състав влиза в мача с няколко кадрови въпросителни, включително контузията на вратаря Давид Рая, но ще търси ценен успех срещу бойкия тим на Нико Ковач.

На "Етихад" Манчестър Сити се изправя срещу Наполи в интригуващ евросблъсък. Английският шампион е седми в подредбата с 9 точки и има за цел да си осигури стабилна позиция в първата осмица. Неаполитанците обаче изпитват сериозни затруднения от началото на турнира и се намират на 27-о място с едва 3 точки, като треньорът Масимилиано Алегри ще трябва да се справя и с дълъг списък от отсъстващи футболисти.

Реал Мадрид пък излиза на "Сантиаго Бернабеу" срещу ПСВ Айндховен с цел да запази перфектния си актив от началото на кампанията. Кралският клуб заема второто място в класирането с пълен брой от 12 точки от първите четири мача. В същото време нидерландският първенец се намира на 24-а позиция с 4 точки и ще преследва подвиг срещу водения от Жозе Моуриньо тим.

В ранните срещи от програмата Бодьо/Глимт приема ЛАСК, а Галатасарай домакинства на Астън Вила. По-късно вечерта Слован (Братислава) се изправя срещу Бетис, РБ Лайпциг среща Ланс, Комо посреща АЕК, а Фейенорд мери сили с Порто.

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