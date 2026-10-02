Рио Фърдинанд застана зад Кристиано Роналдо

Бившият бранител на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Англия Рио Фърдинанд се изказа в защита на своя някогашен съотборник Кристиано Роналдо. Повод за реакцията му стана решението на нападателя да напусне лагера на Португалия.

Роналдо се оттегли от състава преди двубоя от Лигата на нациите в Копенхаген срещу Дания, завършил с победа с 4:2, като причината бе конфликт със селекционера Жорже Жезус.

Чрез откъс от своя подкаст Фърдинанд направи преглед на футболния път на голмайстора и разкритикува отношението към него:

„Къде беше Португалия преди Кристиано Роналдо? Какво изобщо бяха спечелили? Дори класираха ли се за големи турнири? Дразнещо е, че масово го съдят единствено по последните три или четири сезона. Той все още постига невероятни показатели за възрастта си. В което и първенство да играе, тези цифри са впечатляващи. Хората трябва да се замислят поне за миг. Спомнете си престоя му в Ювентус и какво постигна там. Вижте периода му в Реал Мадрид и времето, прекарано в Манчестър Юнайтед. Сякаш събра три отделни кариери от световна класа в една. Проявете нужното уважение към Роналдо.“

Фърдинанд и Роналдо бяха съотборници на „Олд Трафорд“ в периода между 2003 и 2009 година.

Viva Ronaldo

Put some respect on this guy pls! pic.twitter.com/WcgsSG4y0Z — Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 1, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google