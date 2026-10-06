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Сестрата на Кристиано Роналдо изригна срещу португалски политик

  • 6 окт 2026 | 05:04
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Елма Авейро, сестра на звездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо, реагира остро на нападките на португалския политик Жоао Мария Жонет по адрес на нападателя.

Повод за напрежението стана напускането на португалския национален отбор от страна на Роналдо, след като селекционерът Жорже Жезуш реши да не го включи в игра в мача срещу Норвегия на 27 септември.

Коментирайки ситуацията, Жонет се изказа крайно критично: „Португалците не се отнасят към Кристиано Роналдо така, както аржентинците към Меси, защото той е отвратителен човек – някой, който не признава собствените си слабости.“

Жезус : Ако Кристиано иска да бъде в националния отбор, нека се върне
Жезус : Ако Кристиано иска да бъде в националния отбор, нека се върне

Отговорът на Авейро не закъсня:

„Някой знае ли кой е този ненормален човек? Изобщо не го познавам, но искам да разбера кой е, защото казаното от него за брат ми показва само, че изобщо не го познава.“

„Той сигурно е много нещастен, слабоумен и завистлив човек. Срамно е един португалец да говори подобни неща“, написа сестрата на футболната звезда.

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Снимки: Imago

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