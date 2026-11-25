Окан Бурук: Това беше най-добрият ни мач през сезона

Старши треньорът на Галатасарай Окан Бурук не скри задоволството си от представянето на своите футболисти при победата с 1:0 над Астън Вила в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Турският гранд записа трети пореден успех в турнира и вече има 9 точки в актива си. Единственото попадение в Истанбул реализира Дениз Гюл в 77-ата минута.

„Мога да кажа, че от тактическа и физическа гледна точка това беше най-добрият ни мач през сезона. Не създадохме много положения, но през второто полувреме изобщо не допуснахме съперника до вратата ни“, заяви Бурук.

"Кървав" гол направи разликата между Галатасарай и Астън Вила

„Публиката беше великолепна. Трябва да целуна футболистите си по челата. Гордея се с тях", сподели наставникът на турския гранд.

Бурук коментира и състоянието на Дениз Гюл, който получи удар в лицето при отбелязването на победното попадение.

Унай Емери: Заслужавахме поне равенство

„Ще проверим състоянието му, може би има счупване. Има разкъсна рана. Въпреки това той продължи да играе по невероятен начин.“

„Искам да посветя тази победа на всички. Всички наши отбори, които играят в Европа тази година, показват на какво са способни турските тимове“, добави наставникът на Галатасарай.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago