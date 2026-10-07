"Егото на Роналдо забрави дори Еузебио“: португалските медии осмяха звездата

Обясненията, с които Кристиано Роналдо опита да оправдае шумното си напускане на португалския национален отбор, предизвикаха остри и предимно подигравателни реакции в родината му. Местните медии не спестиха критиките си към сюрреалистичните изисквания на петкратния носител на „Златната топка“.

Вместо да потуши напрежението, официалното съобщение на нападателя на Ал-Насър постигна точно обратния ефект. Роналдо наруши мълчанието си, след като демонстративно си тръгна от лагера на „мореплавателите“ по време на Лигата на нациите, ядосан, че трябваше да загрява 30 минути, без в крайна сметка да влезе в игра при загубата с 1:2 от Норвегия. В изявлението си ветеранът поднесе извинения към съотборниците си и изрази готовност да изтърпи наказание, но същевременно обвини националния селекционер Жорже Жезус в предателство.

Роналдо дори призна, че е предложил на треньора да прочете предварително подготвен и одобрен от самия футболист текст с извинения в осем точки. Специалистът категорично отказа да изпълни подобно условие, което предизвика полемика заради необичайното му съдържание.

Най-голямо внимание привлече шестата точка от проектотекста, одобрен от звездата: „Направих грешка, като накарах играч от ранга на Пеле или Марадона да загрява, а след това не го пуснах на терена. Ако можех да върна времето назад, не бих постъпил така.“

Тези претенции отприщиха вълна от ирония в португалския печат. Изданието „О Жого“ излезе с изключително остър коментар по темата: „Егото на Роналдо дори забрави Еузебио. Всичко опира до самовлюбеност. В какво състояние на духа Кристиано и неговият личен антураж са си помислили, че национален селекционер ще отиде на пресконференция, за да прочете подобна декларация? Шеста точка, със сравненията с Пеле и Марадона, надминава и най-лошите очаквания. Защо не спомена Еузебио? Може би просто е забравил.“

Авторът допълва, че действията на нападателя целят единствено конфронтация с Жорже Жезус и уронване на авторитета на президента на федерацията Педро Проенса, като прави категорично заключение: „Личност с такова поведение вече няма място в националния отбор, без значение колко е талантлива.“

Останалите медии в страната също изразиха недоумение. Според Афонсо Коуто, анализатор в подкаста „90+3“, големият губещ от създалата се ситуация остава самата Футболна федерация на Португалия.

Единствената по-сериозна защита за Роналдо дойде от вестник „Рекорд“, част от медийната група „Медиаливре“, в която футболистът притежава акции. Директорът на изданието Бернардо Рибейро атакува критиците, заявявайки, че „глупаци, повлияни от обкръжението на Жорже Жезус, са се опитали да опетнят репутацията на професионалистите от групата“.

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