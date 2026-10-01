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И намеса на премиера на Португалия не е спряла драмата с Роналдо

  • 1 окт 2026 | 17:00
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Португалският премиер Луиш Монтенегро е разговарял със селекционера на националния отбор Жорже Жезуш след изненадващото напускане на Кристиано Роналдо от лагера на тима в Копенхаген. Според португалските медии Монтенегро първо се е свързал с президента на футболната федерация Педро Проенса, а след това е пожелал да чуе и версията на селекционера. Съдържанието на разговора между двамата не е известно.

Журналист разкри какво точно е вбесило Кристиано Роналдо
Журналист разкри какво точно е вбесило Кристиано Роналдо

Роналдо напусна лагера на Португалия в сряда, след като малко преди това Жезуш даде пресконференция, на която обясни решението си да не пусне нападателя в мача с Норвегия от първата минута и заяви, че статутът му не му дава специални привилегии. Само минути след края на брифинга Роналдо напусна стадиона, а впоследствие потвърди, че е взел решение да прекрати участието си в лагера. Капитанът заяви, че „с времето“ ще разкрие причините за решението си.

Португалската федерация очаквала оттеглянето на Роналдо след Мондиала, твърдят в Испания
Португалската федерация очаквала оттеглянето на Роналдо след Мондиала, твърдят в Испания

Ситуацията се разви на фона на няколко дни на напрежение между Роналдо и Жезуш. След двубоя с Норвегия, в който нападателят остана неизползвана резерва, селекционерът по-късно обясни, че между двамата е имало предварителна уговорка за натоварването му. Жезуш категорично отхвърли и твърденията, че Роналдо е отказал да тренира, като заяви, че нападателят е провеждал индивидуална работа и трябва да се включи в следващото занимание.

Португалия си избра нова “седмица” след бягството на Роналдо
Португалия си избра нова “седмица” след бягството на Роналдо

Националният отбор на Португалия междувременно трябва да продължи подготовката си без своя капитан. Тимът гостува на Дания в четвъртък вечер в мач от Лигата на нациите, след като вече победи Уелс с 1:0 и Норвегия с 2:1.

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Снимки: Gettyimages

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