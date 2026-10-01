И намеса на премиера на Португалия не е спряла драмата с Роналдо

Португалският премиер Луиш Монтенегро е разговарял със селекционера на националния отбор Жорже Жезуш след изненадващото напускане на Кристиано Роналдо от лагера на тима в Копенхаген. Според португалските медии Монтенегро първо се е свързал с президента на футболната федерация Педро Проенса, а след това е пожелал да чуе и версията на селекционера. Съдържанието на разговора между двамата не е известно.

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Роналдо напусна лагера на Португалия в сряда, след като малко преди това Жезуш даде пресконференция, на която обясни решението си да не пусне нападателя в мача с Норвегия от първата минута и заяви, че статутът му не му дава специални привилегии. Само минути след края на брифинга Роналдо напусна стадиона, а впоследствие потвърди, че е взел решение да прекрати участието си в лагера. Капитанът заяви, че „с времето“ ще разкрие причините за решението си.

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Ситуацията се разви на фона на няколко дни на напрежение между Роналдо и Жезуш. След двубоя с Норвегия, в който нападателят остана неизползвана резерва, селекционерът по-късно обясни, че между двамата е имало предварителна уговорка за натоварването му. Жезуш категорично отхвърли и твърденията, че Роналдо е отказал да тренира, като заяви, че нападателят е провеждал индивидуална работа и трябва да се включи в следващото занимание.

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Националният отбор на Португалия междувременно трябва да продължи подготовката си без своя капитан. Тимът гостува на Дания в четвъртък вечер в мач от Лигата на нациите, след като вече победи Уелс с 1:0 и Норвегия с 2:1.

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Снимки: Gettyimages