Манчестър Сити посреща Наполи в двубой от 5-ия кръг на Шампионската лига. Резултатът на "Етихад" е 0:0. "Гражданите" ще търсят задължителен успех, който да ги утвърди в топ 8 на класирането. До момента тимът на Енцо Мареска има 9 точки е 7-и в подреждането.
На противоположния полюс е представянето на Наполи. "Партенопеите" загубиха три от предишните си 4 мача и евентуално ново поражение сериозно ще компрометира шансовете им да продължат към елиминациите.
За последно двата тима срещнаха в турнира през миналия сезон, когато Манчестър Сити се наложи у дома с 2:0.
Матеус Нунеш и Марк Геи имаха физически проблеми в последните дни, но и двамата са в стартовия състав днес. Йошко Гвардиол и Нико О'Райли са другите двама бранители пред Джанлуиджи Донарума.
В средата на терена за домакините започват Елиът Андерсън и Аюб Буади. Атаката ще води Ерлинг Холанд, подкрепян от Алан, Енцо Фернандес и Раян Шерки, а Фил Фоудън и Жереми Доку са сред резервите. Заради контузия извън групата за двубоя остана Антоан Семеньо.
Кевин Де Бройне е титуляр за Наполи и ще се изправи срещу отбора, с който постигна най-големите успехи в кариерата си. Масимилиано Алегри е заложил само на един нападател в лицето на Расмус Хойлунд, а най-близо до датчанина ще играят Ноа Ланг и Скот Мактоминей. По фланговете ще действат Леонардо Спинацола и Матео Политано, а на вратата ще застане Ваня Милинкович-Савич.
Изненадващо, в титулярния състав на гостите на попада Андре-Франк Замбо Ангиса, а офанзивните опции за Алегри на пейката са Лоренцо Лука и Давид Нерес.
Двубоят стартира с ранен шанс за Манчестър Сити, но Милинкович-Савич спаси удара на Елиът Андерсън. Наполи отговори с шут на Мактоминей, който доведе до корнер, но последвалото центриране на Де Бройне прати топката в аут.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages