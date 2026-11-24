Манчестър Сити 0:0 Наполи, превъзходство на "гражданите"

Манчестър Сити посреща Наполи в двубой от 5-ия кръг на Шампионската лига. Резултатът на "Етихад" е 0:0. "Гражданите" ще търсят задължителен успех, който да ги утвърди в топ 8 на класирането. До момента тимът на Енцо Мареска има 9 точки е 7-и в подреждането.

На противоположния полюс е представянето на Наполи. "Партенопеите" загубиха три от предишните си 4 мача и евентуално ново поражение сериозно ще компрометира шансовете им да продължат към елиминациите.

За последно двата тима срещнаха в турнира през миналия сезон, когато Манчестър Сити се наложи у дома с 2:0.

Матеус Нунеш и Марк Геи имаха физически проблеми в последните дни, но и двамата са в стартовия състав днес. Йошко Гвардиол и Нико О'Райли са другите двама бранители пред Джанлуиджи Донарума.

В средата на терена за домакините започват Елиът Андерсън и Аюб Буади. Атаката ще води Ерлинг Холанд, подкрепян от Алан, Енцо Фернандес и Раян Шерки, а Фил Фоудън и Жереми Доку са сред резервите. Заради контузия извън групата за двубоя остана Антоан Семеньо.

Your City side to face Napoli 🩵 XI | Donnarumma, Nunes, Guéhi, Gvardiol, O'Reilly, Bouaddi, Anderson, Fernández, Allan, Cherki, Haaland (C) SUBS | Rulli, Dias, Ndiaye, Kovačić, Doku, Aït-Nouri, Reis, Khusanov, Foden, McAidoo, Samba, Lewis https://t.co/0UtbuRS4gz — Manchester City (@ManCity) November 24, 2026

Кевин Де Бройне е титуляр за Наполи и ще се изправи срещу отбора, с който постигна най-големите успехи в кариерата си. Масимилиано Алегри е заложил само на един нападател в лицето на Расмус Хойлунд, а най-близо до датчанина ще играят Ноа Ланг и Скот Мактоминей. По фланговете ще действат Леонардо Спинацола и Матео Политано, а на вратата ще застане Ваня Милинкович-Савич.

Изненадващо, в титулярния състав на гостите на попада Андре-Франк Замбо Ангиса, а офанзивните опции за Алегри на пейката са Лоренцо Лука и Давид Нерес.

Oggi scendiamo in campo così 👊 💙 #ProudToBeNapoli https://t.co/xCwIvSZ85D — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 24, 2026

Двубоят стартира с ранен шанс за Манчестър Сити, но Милинкович-Савич спаси удара на Елиът Андерсън. Наполи отговори с шут на Мактоминей, който доведе до корнер, но последвалото центриране на Де Бройне прати топката в аут.

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Снимки: Gettyimages