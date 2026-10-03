В Португалия ще правят опит да върнат Роналдо в националния отбор

Португалската футболна федерация работи зад кулисите по споразумение с Кристиано Роналдо. Лузитанските ръководители ще се опитат да сдобрят 41-годишния капитан със селекционера Жорже Жезуш на среща през следващата седмица, разкрива всекидневникът „Марка“.

Напускането на Кристиано Роналдо от лагера на националния отбор предизвика скандал в Португалия, който обаче бе засенчен от победите на тима, воден от Жорже Жезуш, в Лигата на нациите: поредица от успехи срещу Уелс, а след това и като гост срещу Норвегия и Дания, като и в двете срещи КР7 не записа нито една минута игра. Въпреки случилото се след отпътуването на капитана от Копенхаген, Португалската футболна федерация не желае отношенията с емблематичния играч да приключат по толкова внезапен и горчив начин.

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„Поради тази причина вече се работи за помирение с Роналдо, като целта е през следващата седмица, със съгласието на самия футболист, да се постигне разбирателство между всички страни, включително и със селекционера Жорже Жезуш.

Има надежди, че ситуацията ще се разреши, че отношенията отново ще станат колегиални и стабилни и че кариерата на Роналдо в националния отбор няма да приключи с тези скорошни събития. В ръководството на федерацията смятат, че той заслужава достоен и уважителен финал, съответстващ на всичко показано по време на великата му кариера“, пише испанското издание.

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Федерацията вече излезе с официална позиция веднага след напускането на Кристиано миналия вторник, като тогава фокусът бе изцяло върху спортно-техническите цели на отбора. „Цялата делегация остава напълно концентрирана върху предстоящите ангажименти на националния тим и постигането на поставените цели“, обявиха от централата в Лисабон. Сега обаче риториката е променена и приоритет е разрешаването на казуса с КР7.

От своя страна Кристиано също направи изявление в социалните мрежи, където обеща, че в бъдеще ще разкрие причините за решението си да се оттегли, като подчерта, че отдадеността му към националния отбор остава непокътната.

„В точния момент ще разкажа на всички португалци цялата истина за това, което ме накара да напусна националния отбор, на който винаги съм се раздавал безрезервно. Сега е време да пожелая на Португалия и на абсолютно всички съотборници много успехи“, написа КР7.

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Снимки: Gettyimages