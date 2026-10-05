Жезус: Поемам отговорност за случилото се, но няма за какво да се извинявам

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус за пореден път коментира ситуацията с капитана Кристиано Роналдо, който по собствено желание напусна лагера на тима след втория му мач в Лигата на нациите. На пресконференцията си след домакинската победа с 2:1 над Норвегия наставникът отново увери, че е готов да продължи да изпраща повиквателни на нападателя, добавяйки, че не вижда причина за конфликт помежду им.

Жезус : Ако Кристиано иска да бъде в националния отбор, нека се върне

“Не знам какво може да реши Крис. Вече казах каквото имах за казване, но ще добавя нещо. За мен в началото това никога не е било казус. Беше нещо напълно нормално от треньорска гледна точка. Да разполагаш с играч, който е такъв символ за страната и за националния отбор... Като треньор имам принципи, които не подлежат на преговори, но тъй като авторитетът ми не бе наранен по никакъв начин, за мен Крис ще може да бъде повикан за следващия лагер, стига да играе в Ал-Насър и да иска да се върне в националния тим. Според мен не може да се търси сметка за едногодишно приятелство в една толкова неразбираема ситуация. Само защото става дума за него – и може би с право, тъй като е символ – се създаде целият този шум около това дали загрява, или не влиза. Колко играчи загряваха днес и не влязоха в игра? Ще има ли проблем? Не. С Крис е различно, той е символът. Но дали това е проблем? За мен не е. Ако Крис иска и играе в Ал-Насър, за следващия списък ще бъде вътре. Говорихме преди този лагер и можем да говорим преди следващия. Но решението е на Крис.

🚨🇵🇹 Jorge Jesus on Cristiano: “In my opinion, you can’t hold a one year friendship against someone over a situation that is difficult to understand”. “Just because it was him. Just because it was him, and perhaps rightly so, because he is a symbol, this whole issue of warming up and not warming up, coming on and not coming on, has been created”. “How many players warmed up today and didn’t come on? How many? Is there going to be a problem with any of them? No”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2026

Неяснотата до следващата повиквателна? Това не зависи само от мен. За да има разбирателство между двама души, и двамата трябва да говорят и да постигнат съгласие. Това не зависи единствено от мен. Дали той заслужава сбогуване в празнична атмосфера? Напълно съм съгласен с казаното от Бруно Фернандеш. Това беше и моята идея. Едно от нещата, които казах на Крис, беше, че не може да приключи с националния отбор на Световно първенство със загуба и сълзи. Трябваше да завърши на терена с екипа на Португалия. Затова игра в първия мач на „Жозе Алваладе“ и трябваше да играе днес тук. Но с оглед на случилото се, всичко се промени. Аз съм селекционер и викам когото преценя. Не питам никого кого иска в състава, не питам никого кой ще играе. Има моменти и принципи, които не подлежат на преговори. Така че по-ясен от това не мога да бъда.

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През цялата тази година аз също осъзнавах какъв символ и емблема е Кристиано, най-вече за децата. Той е световен еталон. Ето защо след мача казах, че Крис няма да се върне в националния отбор единствено ако самият той не пожелае. От моя страна няма пречка. Темата между мен и него беше раздухана прибързано. Много хора се намесиха и направиха така, че това да изглежда като проблем, а нямаше никакъв проблем. Треньорът праща играч – макар и с по-специален статут – да загрява, той не влиза и от това става проблем. Нима смятате, че това е причина символ като Крис да приключи от днес за утре? Искам той да бъде тук. Той знае, че краят ще дойде, нищо не е вечно. Но бих искал да завърши в националния отбор така, както самият той желае. Решението е негово. Така си поговорихме. При първата повиквателна му казах: „Имам нужда от теб“. Независимо дали играеш, или не, имам нужда от теб. И сега е същото. Не се извинявам на никого. Проблемът тръгна от това, че играчът загряваше. Поемам отговорността за решението и за случилото се. Но за какво да се извинявам? На кого? Това са лъжи. За какво извинение? Каква е причината за извинение?”, заяви Жезус.

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Снимки: Gettyimages