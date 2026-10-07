Жорже Жезуш с първи коментар за думите на Роналдо

Селекционерът на Португалия Жорже Жезуш бе потърсен за коментар относно публичната позиция на Кристиано Роналдо. Нападателят разясни причините за самоволното си напускане на лагера на тима за мачовете от Лигата на нациите, като 41-годишният футболист на няколко пъти подчерта, че наставникът не е спазил даденото обещание.

Журналистите посрещнаха 72-годишния специалист при прибирането му у дома, но той запази сдържаност:

„Бях в Лейрия на мача на младежкия отбор до 21 години. Сега ще прочета изявлението, няма какво да кажа“, цитира думите му авторитетното издание „А Бола“, позовавайки се на "CMTV".

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Роналдо си тръгна от лагера на „мореплавателите“ на 30 септември. Разривът между ветерана и треньора назря след двубоя срещу Норвегия (2:1), когато за първи път от 18 години насам капитанът остана цял мач на резервната скамейка в официална среща.

След разразилия се скандал и официалното съобщение на Роналдо, в Португалия дори се стигна до премахване на транспаранти и банери, поставени в негова подкрепа.

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Снимки: Gettyimages