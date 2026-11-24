Арсенал 1:0 Борусия (Д), Гьокереш със страхотен гол

Арсенал води с 1:0 на Борусия (Дортмунд) в любопитен сблъсък от 5-ия кръг от основната фаза на Шампионската лига на своя "Емиратс". Виктор Гьокереш откри за "артилеристите" с красив гол в 10-ата минута. Залогът за двубоя е изключително висок, тъй като и двата тима се намират в челната част на класирането в турнира, а освен това се изправят един срещу друг в ролята на водачи в Англия и Германия. Главен съдия на срещата е италианецът Маурицио Мариани.

Арсенал се представя много стабилно в Шампионската лига от началото на сезона. Възпитаниците на Микел Артета заемат 3-о място в класирането преди този кръг с актив от 10 точки след 3 победи и 1 равенство, като само в гостуването на другия германски гранд Байерн (Мюнхен) „топчиите“ не успяха да спечелят. В последния си двубой от Премиър лийг Арсенал завърши 2:2 при гостуването си на Нюкасъл, а преди това записа победи с 1:0 над Хъл Сити и Ливърпул.

Борусия (Дортмунд) също прави силна кампания в Европа и заема 12-о място в подреждането с 9 точки след 3 победи и 1 загуба. Хората на Нико Ковач се намират в отлична серия от три поредни победи във всички турнири, като в последния си мач от Бундеслигата спечелиха с 1:0 гостуването си на адашите от Мьонхенгладбах.

В досегашните си 8 официални сблъсъка между двата отбора Арсенал има леко предимство с 4 победи срещу 3 за Борусия (Дортмунд), а 1 среща е завършила наравно. На "Емиратс" в турнира англичаните имат 3 победи от 4 мача. В последните 5 срещи между двата отбора във всички състезания балансът е по 2 победи за всеки тим и 1 равенство, като при последната им контрола през август 2026 г. редовното време завърши 2:3, а Арсенал надделя с 5:4 след дузпи.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Representing The Arsenal on the European stage tonight ✨ — Arsenal (@Arsenal) November 24, 2026

Домакините нямат наказани играчи, но са притеснени от сериозни контузии. Основният вратар Давид Рая бе заменен преждевременно срещу Нюкасъл заради проблем в рамото и няма да играе. Извън сметките остават още Букайо Сака и Мартин Субименди. От друга страна, Уилям Салиба е на разположение на пейката след възстановяване от контузия.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета прави немалко ротации днес. Виктор Гьокереш заменя Кай Хавертц на върха на атаката, а зад него ще действат Нони Мадуеке, Мартин Йодегор и Христос Цолис, който е предпочетен пред Еберечи Езе. Майлс Люис-Скели пък заменя Бруно Гимараеш до Деклан Райс в халфовата линия. Промени има и в защита, където Бен Уайт и Пиеро Инкапие започват вместо Юриен Тимбер и Рикардо Калафиори. Както се очакваше, вместо Давид Рая на вратата е Кепа Арисабалага.

Champions-League-Nacht in London mit dieser schwarzgelben Elf! 🤩 #ARSBVB https://t.co/FU7cAx5vxu — Borussia Dortmund (@BVB) November 24, 2026

В състава на Борусия (Дортмунд) извън строя поради контузии са Карни Чуквуемека, Емре Джан, Самуеле Инасио, Джъстин Лерма и Йоанис Константелиас. Атаката на „жълто-черните“ ще води Фабио Силва, а зад него ще действат Максимилиан Байер и Джоуб Белингам. Голмайсторът Серу Гираси е на пейката. Любопитен момент около срещата е присъствието на Итън Нуанери в състава на гостите, който играе под наем в германците именно от Арсенал.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages