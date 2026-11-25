Ранен автогол осигури успех на Порто в Ротердам, куриозен гаф беляза двубоя

Порто взе ценен успех като гост и спечели с 1:0 срещу Фейенорд в мач от 5-ия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Попадението за португалците бе още в 3-ата минута и стана факт благодарение на автогол на халфа на домакините Усама Таргалин. Срещата бе белязана и от куриозен момент, като в самия край на двубоя технологията за голлинията (т.нар. „goal-line technology”) сигнализира грешно за гол на Фейенорд, който очевидно не бе факт и впоследствие бе отменен.

Така Порто записа втора поредна победа и вече е със 6 точки, като вече е със седем поредни победи във всички турнири. Фейенорд пък инкасира трето поредно поражение и е само с 3 пункта.

Още в самото начало на срещата португалците откриха. Полският талант Оскар Пиетужевски блесна с отличен пробив по лявото крило до аутлинията, а острото му ниско подаване бе отклонено в собствената врата от злополучния Усама Таргалин - 0:1 за Порто. Фейенорд опита бързо да се съвземе, но гостите бяха близо до втори гол след акробатичен изстрел на Сантиаго Хименес, минал на сантиметри над напречната греда. Постепенно нидерландският тим засили натисна, но опасни удари на Анис Хадж Муса и Лучано Валенте бяха неутрализирани от Диого Коща.

Футболистите на Джовани ван Бронкхорст продължиха да търсят пролуки в противниковата отбрана и след почивката. Коща обаче демонстрира страхотен рефлекс и спаси коварен изстрел от пряк свободен удар на Гивай Зехиел, получил се след неприятен рикошет. Малко по-късно офанзивният халф отново бе близо до гола, но силният му шут от границата на наказателното поле бе избит от впечатляващия португалски вратар. Таргалин пък бе на косъм да компенсира грешката си от началото на мача, ала снарядът му от далечна дистанция разтърси напречната греда.

Trazemos a vitória na bagagem 🛄💙 #UCL https://t.co/Dw528p9SbK — FC Porto (@FCPorto) November 24, 2026

Две минути преди края на редовното време се стигна до споменатия по-горе куриозен момент в мача. Удар с глава на играча на Фейенорд Начо Фери се изплъзна от ръцете на Коща и се отби в страничния стълб, след което вратарят улови. Часовникът на главния съдия - босненецът Ирфан Пелто, обаче сигнализира за попадение и реферът първоначално посочи центъра за огромна радост на феновете на нидерландците. Последваха бурни протести на играчите на Порто и намеса на ВАР, като в крайна сметка голът бе отменен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages