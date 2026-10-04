Жената на Роналдо изригна с пост срещу Жезус, който после изтри

Съпругата на португалската футболна звезда Кристиано Роналдо - Джорджина Родригес, отправи остри критики към старши треньора на националния отбор на Португалия Жорже Жезус чрез публикация в социалните мрежи.

Това се случва на фона на продължаващия конфликт, довел до напускането на Роналдо от лагера на отбора преди мача от Лигата на нациите срещу Дания в Копенхаген.

Според информация на Goal, Джорджина е репостнала в своя Instagram в режим на “Story” публикация с цитат, приписван на легендарния сър Алекс Фъргюсън: „Ако Жорже Жезус е разбирал, че не планира да го използва, то защо изобщо го е повикал? За да докаже нещо? Това не е авторитет, а несигурност.“

Думи, за които няма реално потвърждение бившият мениджър на Манчестър Юнайтед да е изричал.

Към цитата Родригес е добавила и свой личен коментар: „Не знам как този човек може да носи името на Христос“.

Georgina Rodríguez, pareja de CR7, arremete contra Jorge Jesus, DT de Portugal: “No sé cómo este señor puede tener el nombre de Cristo”.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/lvIHjJxqRC — Latinus (@latinus_us) October 4, 2026

Публикацията обаче е била изтрита минути след качването ѝ. Коментарът на Родригес е пряка препратка към фамилното име на треньора Жезус, което произлиза от името Исус и има идентично изписване и звучене в португалския език.

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