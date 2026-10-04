Жената на Роналдо изригна с пост срещу Жезус, който после изтри

Съпругата на португалската футболна звезда Кристиано Роналдо - Джорджина Родригес, отправи остри критики към старши треньора на националния отбор на Португалия Жорже Жезус чрез публикация в социалните мрежи.
Това се случва на фона на продължаващия конфликт, довел до напускането на Роналдо от лагера на отбора преди мача от Лигата на нациите срещу Дания в Копенхаген.
Според информация на Goal, Джорджина е репостнала в своя Instagram в режим на “Story” публикация с цитат, приписван на легендарния сър Алекс Фъргюсън: „Ако Жорже Жезус е разбирал, че не планира да го използва, то защо изобщо го е повикал? За да докаже нещо? Това не е авторитет, а несигурност.“
Думи, за които няма реално потвърждение бившият мениджър на Манчестър Юнайтед да е изричал.
Към цитата Родригес е добавила и свой личен коментар: „Не знам как този човек може да носи името на Христос“.
Публикацията обаче е била изтрита минути след качването ѝ. Коментарът на Родригес е пряка препратка към фамилното име на треньора Жезус, което произлиза от името Исус и има идентично изписване и звучене в португалския език.