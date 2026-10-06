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Бивш шеф на португалската федерация за Роналдо: Трябва да бъдеш по-скромен

  • 6 окт 2026 | 17:46
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Бивш шеф на португалската федерация за Роналдо: Трябва да бъдеш по-скромен

Бившият президент на Португалската футболна федерация Жилберто Мадаил критикува нападателя Кристиано Роналдо в конфликта му със старши треньора на португалския национален отбор Жорже Жезуш. Играчът напусна отбора, след като беше оставен на пейката в мача от втория кръг на Лигата на нациите на УЕФА срещу Норвегия.

Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер
Роналдо или Жезус? Кристиано няма да се завърне в националния отбор при този селекционер

„Бях много тъжен да видя подкрепата, която Кристиано Роналдо получи в националния отбор – как Луис Фелипе Сколари го утеши по време на трагедията около смъртта на баща му, как всички във федерацията се отнасяха към него – и сега тази ситуация. Честно казано, само някой, обсебен от нещо, може да разбере това. Не знам какво е то и не ме интересува. Според мен Роналдо трябва да бъде по-скромен и да признае, че благодарение на федерацията – повтарям, благодарение на федерацията, е постигнал това, което е, и е спечелил престижа, на който се радва днес. Жезуш свърши страхотна работа, но направи повече, отколкото трябваше. Да се ​​споразумееш с играч преди мач дали ще играе в третия или четвъртия мач вече е огромна отстъпка. И ако след това не влезе като резерва на полувремето или му отнеме твърде много време да загрее... все пак говорим за футбол. Президентът Проенса свърши блестяща работа, особено в криза. Като се има предвид как успя да обърне внимание и на двете страни, като същевременно запази президентското си достойнство, мога само да го хваля и да се възхищавам. Аз не бих проявил такова смирение...“ „Той прояви снизхождение, действайки много благоразумно“, каза Мадаил в предаването „Бола Бранка“ по радио „Ренесанс“.

Усмихнатият Роналдо поднови тренировки с Ал-Насър, негов голям приятел пак нападна Жезус
Усмихнатият Роналдо поднови тренировки с Ал-Насър, негов голям приятел пак нападна Жезус
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