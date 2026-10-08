Рио Фердинанд подкрепи Кристиано Роналдо след остри критики

Бившият стълб в отбраната на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Англия Рио Фердинанд за пореден път се застъпи за някогашния си съотборник Кристиано Роналдо след вълната от нападки по адрес на португалската звезда.

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Напрежението ескалира, след като 41-годишният нападател се раздели с представителния тим на родината си. Причина за решението му стана фактът, че селекционерът Жорже Жезус го остави извън състава за двубоя срещу Норвегия на 27 септември. Ден по-късно Роналдо разпространи официално изявление, в което обвини треньора в неизпълнени обещания.

Острата реакция на ветерана провокира коментарен материал на журналиста Хари Брент във вестник „Мирър“, озаглавен „Нарцисът Кристиано Роналдо трябва да бъде изритан на тротоара заради 2000-те си думи на гняв към Португалия“.

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Фердинанд обаче категорично се противопостави на тази позиция, споделяйки статията в личния си профил във „Фейсбук“ със следните думи:

„Нарцис? Безумно описание за човек, който е дал толкова много на футбола и на страната си. Хари Брент, избий си това от главата.“

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Снимки: Gettyimages