Роналдо си събра багажа и заяви: В подходящ момент ще кажа цялата истина!

Легендарният Кристиано Роналдо сътвори грандиозен скандал, напускайки лагера на Португалия след брифинга на селекционера Жорже Жезус, след което публикува остро съобщение в Инстаграм. Очевидно той е смятал, че във футболно отношение все още ще бъде незаменим лидер на националния си отбор. Тимът обаче показа, че може да се справя отлично и без него – както се видя при победата над Норвегия, когато той остана цял мач на пейката. Точно преди сблъсъка с Дания обаче звездата напусна състава, след като разбра, че отново се очертава да бъде на пейката.

След като новината обиколи целия свят, португалецът направи изявление в профила си в Инстаграм.

„След пресконференцията на селекционера и след разговор с президента на Португалската футболна федерация взех решение да напусна лагера на националния отбор. Когато настъпи подходящият момент, ще разкрия цялата истина пред всички португалци за причините, които ме накараха да си тръгна от представителния тим, за когото винаги съм се раздавал безрезервно. Сега е време да пожелая успех на Португалия и на всички мои съотборници, без изключение“, написа Кристиано Роналдо

Напрежение около Кристиано Роналдо в лагера на Португалия

Роналдо изрази недоволството си от ограниченото си игрово време в предишните два двубоя от Лигата на нациите още преди гостуването на Дания, а напрежението ескалира окончателно след пресконференцията на селекционера на Португалия – Жорже Жезус.

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Нападателят на Ал Насър остана на терена 67 минути при победата над Уелс (1:0), но в неделя не получи нито една минута при успеха над Норвегия (2:1). Португалският голмайстор прие тежко това решение и влезе в открит конфликт с Жезус, който пое тима след тазгодишното Световно първенство, а преди това му беше треньор в Саудитска Арабия.

Обстановката се нажежи във вторник, когато 41-годишният футболист отказа да тренира с основната група и вместо това проведе занимание във фитнеса на хотела. Португалската футболна федерация (ФПФ) потвърди отсъствието на капитана от терена, но без да разкрива конкретни причини.

В сряда на официалния си брифинг Жезус опита да потули напрежението, отричайки твърденията, че Роналдо е бойкотирал заниманието. Въпреки думите му капитанът си събра багажа и напусна лагера на отбора, като дори вече е отлетял от Дания с частния си самолет.

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Снимки: Gettyimages