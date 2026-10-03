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Жезус вече е дал зелена светлина за помирителна среща, чака се решението на Кристиано

  • 3 окт 2026 | 14:10
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Кризата между Кристиано Роналдо и националния отбор на Португалия продължава своето развитие, а ръководителите на "мореплавателите" правят всичко възможно тя да бъде разрешена в най-скоро време.

В Португалия ще правят опит да върнат Роналдо в националния отбор
В Португалия ще правят опит да върнат Роналдо в националния отбор

Колегите от "А Bola" съобщават, че дипломацията зад кулисите в разрешаването на казуса с оттеглилата се от тима мегазвезда е постигнала решителен напредък. Според информациите селекционерът на Португалия Жорже Жезус, който е главно действащо лице в конфликта, вече е дал зелена светлина за провеждането на извънредна среща с Кристиано Роналдо.

Идеята е на нея да има сближаване на позициите с капитана, като тя може да се осъществи с посредничеството на Португалската футболна федерация (ФПФ). Същината на конфликта обаче остава неразплетена - топката вече е в полето на Роналдо, от когото футболната централа все още очаква отговор.

Готовността, демонстрирана от Жорже Жезус, е важен знак за откритост в момент, когато последиците от разрива излязоха извън съблекалнята и стигнаха до обществеността – с протестни плакати по улиците на Лисабон и напрегната атмосфера при пристигането на тима в Порто.

"Лайк" на Кристиано Роналдо в социалните мрежи разбуни духовете в Португалия
"Лайк" на Кристиано Роналдо в социалните мрежи разбуни духовете в Португалия

Въпреки че прояви треньорска твърдост, оставяйки Роналдо на пейката срещу Дания, селекционерът осъзнава необходимостта да спре имиджовите щети и да върне поне минимална стабилност в лагера на Португалия възможно най-бързо след решителния мач от Лигата на нациите тази неделя срещу Норвегия на стадион „До Драгао“.

От страна на Федерацията, водена от стремежа да запази наследството на футболиста с най-много международни мачове и голове за националния отбор в историята, основен приоритет остава изграждането на дипломатически мост. Централата отказва да приеме болезнен и рязък край между капитана и тима, като поддържа постоянни контакти с антуража на играча за организиране на среща на неутрален терен.

Гигантски билбордове в подкрепа на Кристиано Роналдо се появиха в Португалия
Гигантски билбордове в подкрепа на Кристиано Роналдо се появиха в Португалия

Докато съставът е на лагер в северната част на страната и се опитва да се изолира от външния шум, всички погледи са насочени към Мадрид, където Кристиано Роналдо за момента пази мълчание, след като напусна лагера в Копенхаген.

Съгласието на Жорже Жезус сваля напрежението от треньорския щаб и поставя капитана пред решение от изключителна важност: да се съгласи на диалог в търсене на консенсусен изход или да продължи противопоставянето, което заплашва да сложи безславен край на над две десетилетия изяви за националния отбор.

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