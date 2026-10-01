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Португалия си избра нова “седмица” след бягството на Роналдо

  • 1 окт 2026 | 14:58
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След като капитанът на Португалия Кристиано Роналдо самоволно напусна лагера на тима, оттам веднага са намерили нов притежател на неговата фланелка с №7 за предстоящите мачове с Дания и Норвегия от Лигата на нациите заради правилата на УЕФА, според които всички играчи в състава трябва да са с номера от 1 до 23.

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На сайта на УЕФА е публикувана информация, че крилото на Галатасарай Рафаел Леао ще играе с №7 в тези мачове. Досегашният негов номер в националния тим беше 17, като в миналото е използвал и 15. На клубно ниво при мъжете пък 27-годишният играч носеше седмицата само в Лил през сезон 2018/19. От друга страна, през почти цялата си кариера Роналдо е носил именно номер 7, който наследи от легендарния Луиш Фиго в националния тим през 2007/08, а преди това също се подвизаваше с №17.

Любопитното е, че в Аржентина постъпиха по коренно различен начин относно фланелката с номер 10 на своя капитан Лионел Меси. Оттам обявиха, че никой няма да я носи в контролите с Боливия и Буркина Фасо, въпреки че нападателят ще играе само в приятелския мач с Бенин, който ще бъде неговият бенефис в националния тим.

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Снимки: Gettyimages

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