Леао за Роналдо: Крис е моят идол, със сигурност се радва за победата

Рафаел Леао бе сред играчите на португалския национален отбор, които говориха пред медиите в микс зоната след победата с 4:2 над Дания. Той не скри, че селекционерът Жорже Жезус оказва изключително силно влияние върху тима.

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„Треньорът ни подготвя отлично. В последните два мача бяхме много организирани на терена и създадохме чисти голови положения. Бяхме изключително ефективни и успяхме да отбележим четири попадения“, започна той.

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Темата за Кристиано Роналдо бе неизбежно засегната от журналистите, а Леао изрази увереност, че бившият капитан на Португалия е останал доволен от триумфа.



„Това е тема, която не ни засяга пряко. За пореден път доказахме, че сме единен колектив. Със сигурност той у дома се радва за победата. Като негов съотборник и човек, с когото се разбирам отлично, знам какъв е – най-важен винаги е отборът. Спечелихме още три точки, лидери сме в групата, а сега е време за възстановяване и подготовка за неделния мач срещу Норвегия“, каза Леао.

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След напускането на Кристиано Роналдо от лагера на националния тим, фланелката с номер 7 бе облечена от Рафаел Леао. Нападателят не скри вълнението си от този факт и сподели, че зад този избор стоят и семейни причини.



„Крис е моят идол от детството, а номер 7 има специално значение за мен, тъй като е свързан с датата на раждане на децата ми. Просто се опитах да почета екипа и да се насладя на играта. Най-важното е, че спечелихме и се представихме силно. Смятам, че си свършихме работата отлично“, завърши крилото.

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