Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Леао за Роналдо: Крис е моят идол, със сигурност се радва за победата

  • 2 окт 2026 | 06:11
  • 549
  • 1
Леао за Роналдо: Крис е моят идол, със сигурност се радва за победата

Рафаел Леао бе сред играчите на португалския национален отбор, които говориха пред медиите в микс зоната след победата с 4:2 над Дания. Той не скри, че селекционерът Жорже Жезус оказва изключително силно влияние върху тима.

Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо
Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

„Треньорът ни подготвя отлично. В последните два мача бяхме много организирани на терена и създадохме чисти голови положения. Бяхме изключително ефективни и успяхме да отбележим четири попадения“, започна той.

Жезус: Не съжалявам и продължавам да мисля по същия начин, правилата за всички
Жезус: Не съжалявам и продължавам да мисля по същия начин, правилата за всички

Темата за Кристиано Роналдо бе неизбежно засегната от журналистите, а Леао изрази увереност, че бившият капитан на Португалия е останал доволен от триумфа.

„Това е тема, която не ни засяга пряко. За пореден път доказахме, че сме единен колектив. Със сигурност той у дома се радва за победата. Като негов съотборник и човек, с когото се разбирам отлично, знам какъв е – най-важен винаги е отборът. Спечелихме още три точки, лидери сме в групата, а сега е време за възстановяване и подготовка за неделния мач срещу Норвегия“, каза Леао.

Витиня: Отборният дух е невероятен
Витиня: Отборният дух е невероятен

След напускането на Кристиано Роналдо от лагера на националния тим, фланелката с номер 7 бе облечена от Рафаел Леао. Нападателят не скри вълнението си от този факт и сподели, че зад този избор стоят и семейни причини.

„Крис е моят идол от детството, а номер 7 има специално значение за мен, тъй като е свързан с датата на раждане на децата ми. Просто се опитах да почета екипа и да се насладя на играта. Най-важното е, че спечелихме и се представихме силно. Смятам, че си свършихме работата отлично“, завърши крилото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Разследват президента на Италианския футбол заради предполагаема измама покрай избора му

Разследват президента на Италианския футбол заради предполагаема измама покрай избора му

  • 2 окт 2026 | 02:54
  • 1072
  • 0
Израел и Косово не си вкараха

Израел и Косово не си вкараха

  • 2 окт 2026 | 00:55
  • 687
  • 2
Боговете на Олимп сигурно са полудели! Гърция изпусна Нидерландия дни след сензацията срещу Германия

Боговете на Олимп сигурно са полудели! Гърция изпусна Нидерландия дни след сензацията срещу Германия

  • 2 окт 2026 | 00:24
  • 10778
  • 5
Австрия се върна от два гола пасив срещу Ейре и е фаворит за промоция

Австрия се върна от два гола пасив срещу Ейре и е фаворит за промоция

  • 2 окт 2026 | 00:16
  • 1135
  • 1
Малта и Гибралтар не успяха да се победят

Малта и Гибралтар не успяха да се победят

  • 2 окт 2026 | 00:07
  • 1016
  • 0
Уелс се справиха с Хойлунд и компания и стигнаха до първа победа в Лигата на нациите

Уелс се справиха с Хойлунд и компания и стигнаха до първа победа в Лигата на нациите

  • 1 окт 2026 | 23:56
  • 1859
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!

Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!

  • 2 окт 2026 | 07:20
  • 476
  • 3
Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

  • 1 окт 2026 | 21:18
  • 24585
  • 9
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 61630
  • 56
Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

  • 1 окт 2026 | 23:35
  • 30294
  • 18
Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

  • 1 окт 2026 | 23:42
  • 22842
  • 80
Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

  • 1 окт 2026 | 15:58
  • 16370
  • 7