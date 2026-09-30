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Напрежението в Португалия продължава: Роналдо отново не тренира само час, след като Жезус каза, че е на линия

  • 30 сеп 2026 | 20:45
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Напрежението в Португалия продължава: Роналдо отново не тренира само час, след като Жезус каза, че е на линия

Кристиано Роналдо за пореден път не тренира с националния отбор на Португалия, въпреки че само около час по-рано селекционерът Жорже Жезуш категорично заяви, че капитанът ще се включи в заниманието. Роналдо не излезе на терена заедно със съотборниците си на стадион „Паркен“ в Копенхаген, а по-късно напусна съоръжението. Това е трети пореден ден, в който 41-годишният нападател не участва в тренировката на тима.

Жезус за Роналдо: Ако имам нужда от него, ще влезе, ако не, няма
Жезус за Роналдо: Ако имам нужда от него, ще влезе, ако не, няма

Ситуацията идва на фона на напрежението около Роналдо, което се появи след победата с 2:1 над Норвегия. Той остана неизползвана резерва, въпреки че Жезуш предварително му е казал, че може да получи около 20-30 минути, ако отборът има нужда от него. След двубоя Роналдо не се присъедини и към съотборниците си за поздрава към португалските фенове, а след това пропусна тренировките и в понеделник, и във вторник.

Роналдо провел спешна среща със селекционера след напрежението в лагера на Португалия
Роналдо провел спешна среща със селекционера след напрежението в лагера на Португалия

На днешната си пресконференция Жезуш категорично отхвърли версията, че Роналдо е отказал да тренира, като обясни, че нападателят е провеждал индивидуални занимания във фитнеса и че това е част от предварително изготвения план за натоварването му. Малко по-късно обаче Роналдо отново не се появи на терена, което поставя нов въпросителен знак около отношенията между двамата преди мача с Дания.

Напрежение около Кристиано Роналдо в лагера на Португалия
Напрежение около Кристиано Роналдо в лагера на Португалия

Жезуш допълни, че Роналдо ще играе срещу Дания само ако прецени, че отборът има нужда от него. „Ако имам нужда от него, ще влезе. Ако не – няма“, каза треньорът. Португалия е лидер в група А4 на Лигата на нациите с шест точки след победите над Уелс и Норвегия, докато Дания и Норвегия имат по три.

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Снимки: Gettyimages

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