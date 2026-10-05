Хойлунд обясни сбутването с Жезуш и сподели желанието си за Роналдо

Расмус Хойлунд бе една от централните фигури в сблъсъка между Дания и Португалия, изигран в четвъртък. "Мореплавателите" спечелиха с 4:2, но скандинавският нападател привлече вниманието с гол, който отпразнува в стил Кристиано Роналдо, както и с напрегната ситуация с... Жорже Жезуш след края на мача.

Нападателят на Наполи леко избута националния селекционер по време на поздрава между двамата в центъра на терена. Обяснението дойде след победата на Дания над Уелс (1:0). Хойлунд увери, че сбутването "няма нищо общо" със скандала между Жезуш и Роналдо.

"Стана така, защото той дори не си направи труда да ме погледне в очите. Смятам, че това не е спортсменско. В края на мача трябва да си стиснете ръцете както подобава. Получих студено потупване по гърдите, след което той ме игнорира. Затова и реагирах cъс "Сериозно ли?" Това беше всичко“, подчерта датчанинът.

Rasmus #Hojlund è tornato a parlare dellacontroversa spinta rifilata al ct della nazionale portoghese, Jorge #Jesus, al termine di Danimarca-Portogallo #sportmediaset https://t.co/cExdoCKwvL — SportMediaset (@sportmediaset) October 5, 2026

Ако моментът на напрежение нямаше нищо общо с Кристиано Роналдо, същото не може да се каже за начина, по който Хойлунд отпразнува попадението си в 53-ата минута. Нападателят на Наполи отново отдаде почит на своя идол и омаловажи напускането на португалския лагер преди мача в Копенхаген: „Знам, че търсите сензационни заглавия и ги получавате заради него. Не се притеснявам да кажа, че Кристиано е моят голям идол и винаги е бил изключително важен за мен.“

Съдбата отреди Хойлунд да премине в Манчестър Юнайтед през лятото на 2023 година, малко след трансфера на Роналдо в Ал-Насър: „Колкото и да е любопитно, пристигнах шест месеца след неговото напускане и в известен смисъл трябваше да заема неговото място. Това е едно вълнуващо пътешествие.“

Хойлунд изрази категорично желанието си за помирение между Португалия и Роналдо: „Смятам, че той притежава невероятен манталитет и се надявам Португалия и Кристиано да изгладят отношенията си, защото би било жалко всичко да приключи по този начин за най-великия футболист в историята, по мое мнение.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google