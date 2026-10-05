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Именит треньор твърди, че Кристиано Роналдо е паднал в капана на Жорже Жезус

  • 5 окт 2026 | 13:42
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Именит треньор твърди, че Кристиано Роналдо е паднал в капана на Жорже Жезус

Изненадващото напускане на Кристиано Роналдо от лагера на португалския национален отбор продължава да предизвиква бурни дискусии в страната. На фона на множеството теории около напрежението между суперзвездата и селекционера Жорже Жезус, изказването на опитния специалист Мануел Жозе привлече сериозно внимание.

Според бившия наставник на Бенфика и Ал-Ахли Жезус е действал с ясен план и е знаел отлично какво ще предизвикат решенията му. Психодрамата приключи с демонстративното си тръгване на петкратния носител на „Златната топка“ в сряда. Нападателят взе това решение три дни след като прекара целия мач срещу Норвегия на пейката – въпреки че загряваше повече от 20 минути – и малко след пресконференция, на която Жезус обяви, че ветеранът няма да бъде титуляр и в предстоящия сблъсък с Дания.

80-годишният Мануел Жозе смята, че CR7 е реагирал точно по начина, по който селекционерът е предвидил.

„Жезуш беше принуден да извика Кристиано Роналдо в отбора на Португалия. Виждайки слабото му представяне обаче, той реши да го прати да загрява. След 20 минути му нареди да седне обратно, защото знаеше отлично каква ще бъде реакцията му. Роналдо падна в капана и всичко беше предварително обмислено. Това е моето виждане по въпроса“, заяви Жозе пред медията Уинуин, цитиран от вестник „А Бола“.

Въпреки подозренията за умишлена провокация, самият Жорже Жезуш защити действията си с развитието на срещата срещу Норвегия, при която резултатът бе 1:1 чак до 79-ата минута, когато Гонсало Рамош донесе победата.

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