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Несклоним в решението си Роналдо се завръща в Саудитска Арабия в деня на мача на Португалия

  • 4 окт 2026 | 07:34
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Несклоним в решението си Роналдо се завръща в Саудитска Арабия в деня на мача на Португалия

Кристиано Роналдо вече се подготвя за завръщането си в Саудитска Арабия. В деня на четвъртия и последен мач на Португалия от тази международна пауза за Лигата на нациите тази неделя, капитанът ще лети от Мадрид до Рияд с частния си самолет – същия, с който напусна Копенхаген и си тръгна скандално от лагера на тима миналата сряда.

Жезус: Роналдо е символ на Португалия, след мача с Норвегия ще говорим достатъчно
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Полетът е насрочен за 12:50 ч. португалско време, а кацането – за 19:44 ч, което почти ще съвпадне с началния съдийски сигнал на мача между националния отбор и Норвегия на стадион „Ещадио до Драгао“.

След като напусна лагера преждевременно по лично решение, Кристиано Роналдо се завръща в саудитската столица по-рано от очакваното, още повече че Ал Насър играе в петък. Тимът на Постекоглу приема Ал-Дирия на Бруно Лаже в среща от осмия кръг на шампионата.

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Три дни по-късно предстои домакински мач в Шампионската лига срещу Нефтчи Фергана (Узбекистан), преди гостуването на Ал Ахли на Франсиско Тринкао. Жоао Феликс ще се завърне по-късно от капитана, докато Саму Коща не получи повиквателна от Жорже Жезус за този сбор, след като бе част от състава на Мондиал 2026.

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