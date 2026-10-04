Несклоним в решението си Роналдо се завръща в Саудитска Арабия в деня на мача на Португалия

Кристиано Роналдо вече се подготвя за завръщането си в Саудитска Арабия. В деня на четвъртия и последен мач на Португалия от тази международна пауза за Лигата на нациите тази неделя, капитанът ще лети от Мадрид до Рияд с частния си самолет – същия, с който напусна Копенхаген и си тръгна скандално от лагера на тима миналата сряда.

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Полетът е насрочен за 12:50 ч. португалско време, а кацането – за 19:44 ч, което почти ще съвпадне с началния съдийски сигнал на мача между националния отбор и Норвегия на стадион „Ещадио до Драгао“.

🚨Breaking: The legend Cristiano Ronaldo has officially booked his private flight to Riyadh, Saudi Arabia for today’s evening.

Cristiano Ronaldo will be back in Riyadh soon today!#CR7 #Alnassr #footballnews #ronaldo pic.twitter.com/kizI0DmrZ9 — Al Nassr Central (@ANC_Updates) October 4, 2026

След като напусна лагера преждевременно по лично решение, Кристиано Роналдо се завръща в саудитската столица по-рано от очакваното, още повече че Ал Насър играе в петък. Тимът на Постекоглу приема Ал-Дирия на Бруно Лаже в среща от осмия кръг на шампионата.

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Три дни по-късно предстои домакински мач в Шампионската лига срещу Нефтчи Фергана (Узбекистан), преди гостуването на Ал Ахли на Франсиско Тринкао. Жоао Феликс ще се завърне по-късно от капитана, докато Саму Коща не получи повиквателна от Жорже Жезус за този сбор, след като бе част от състава на Мондиал 2026.

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