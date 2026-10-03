Артуро Видал: Случилото се с Роналдо е срамно

Бившият полузащитник на Барселона Артуро Видал застана твърдо зад португалската звезда Кристиано Роналдо в конфликта му със старши треньора Жорже Жезус. 39-годишният чилийски футболист изрази възмущението си от създалата се ситуация по време на предаване на живо в своя канал в Туич.

Според Видал отношението към нападателя е напълно неоправдано и недостойно за постиженията му на терена.

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„Случващото се с Кристиано е истински позор. Играч от неговия ранг, признат за един от четиримата най-велики в историята, не бива да си тръгва от националния тим по подобен начин. Това е изключително грозно, особено след като той самият даде интервю и изясни позицията си, а след това селекционерът излезе с такива коментари“, категоричен бе халфът, цитиран от испанския вестник „Мундо Депортиво“.

Чилиецът допълни, че действията на наставника вредят на собствения му авторитет и показват липса на признателност към лидера на тима.

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„Смятам, че това представя Жезус в изключително лоша светлина и подходът им е напълно погрешен. Кристиано трябва да бъде ценен и защитаван. Той отдаде всичко за Португалия и нареди страната сред най-силните футболни сили в света. Роналдо има пълното право да действа според собствените си разбирания, защото изведе тима на съвсем друго ниво. Заставам изцяло зад него – той е феноменален, докато някои треньори просто не умеят да проявяват уважение“, подчерта още Видал.

Напрежението ескалира, след като Роналдо обяви, че няма да вземе участие в мача от третия кръг на Лигата на нациите срещу Дания, завършил с успех 4:2 за португалците. В предходната среща срещу Норвегия, спечелена с 2:1, нападателят остана резерва през всичките 90 минути.

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Снимки: Gettyimages