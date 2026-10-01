Журналист разкри какво точно е вбесило Кристиано Роналдо

Кристиано Роналдо се озова в центъра на грандиозен скандал в Португалия, след като напусна лагера на водения от Жорже Жезуш национален отбор, недоволен от факта, че не записа нито една минута при победата над Норвегия с 2:1.

Според информацията в португалските медии 41-годишната звезда няма никакво намерение да се завръща под ръководството на селекционера Жорже Жезуш. Той пропусна тренировката на тима, след като наставникът обяви, че няма да бъде титуляр срещу Дания, като конфликтът между двамата тлее от няколко дни.

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В сряда вечерта испанският журналист Еду Агире, който е сред най-доверените хора на Кристиано Роналдо, разкри в предаването „Ел Чирингито“ какво точно се е случило в лагера на „мореплавателите“.

"Предателство, предателство!", обяви Агире в началото на разказа си.

След това той продължи: „Във вторник вечерта се проведе среща между президента на федерацията, селекционера и Кристиано Роналдо. Жорже Жезуш се извини на Кристиано Роналдо за това, че го накара да загрява 30 минути и не го пусна в игра. И не само му се извини на четири очи, но и му обеща, че ще го направи публично. Каза му, че ще признае грешката си. След това обаче отиде на пресконференцията и наговори куп лъжи, на които никой не повярва. Ето защо Кристиано се вбеси! Чувства се предаден!

Няма нищо друго. Треньорът отиде насаме при него и му каза разни неща: «Не се справих правилно със ситуацията, но сме заедно, ще отида на пресконференцията, ще изясня всичко и ще ти се извиня. Не се тревожи. Всичко ще бъде наред, всичко ще се нареди».

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Но 12 часа по-късно той се появи пред медиите и се направи на велик, заявявайки, че той командва, а Кристиано е просто един от състава. Прати го у дома и толкова... Точно затова казвам, че това е предателство“, заяви Еду Агире в испанското предаване.

„След пресконференцията на селекционера и след разговор с президента на Португалската футболна федерация взех решение да напусна лагера на националния отбор. В точния момент ще разкажа на всички португалци истината за причините, които ме накараха да се оттегля от тима, на който винаги съм се отдавал напълно. Сега е моментът да пожелая успех на Португалия и на всички мои съотборници, без изключение.“ – Кристиано Роналдо в социалните мрежи

Роналдо е рекордьор по участия (234) и отбелязани голове (146) за националния отбор на Португалия. Евентуално потвърждение на оттеглянето му би сложило край на забележителна международна кариера, започнала през 2003 г., чийто връх бе триумфът на Европейското първенство през 2016 г., както и спечелването на два трофея в Лигата на нациите – през 2019 и 2025 г.

🚨 "TRAICIÓN de JORGE JESÚS a CRISTIANO".



‼️ La EXCLUSIVA de @EduAguirre7, en la portada de @elchiringuitotv. pic.twitter.com/I7ZnKch232 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 1, 2026

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Снимки: Gettyimages