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Жезус: Роналдо е символ на Португалия, след мача с Норвегия ще говорим достатъчно

  • 3 окт 2026 | 19:47
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Жезус: Роналдо е символ на Португалия, след мача с Норвегия ще говорим достатъчно

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус говори пред медиите преди мача с Норвегия от Лигата на нациите, който ще се играе в Порто. След успеха над Дания „мореплавателите“ оглавяват класирането с пълен актив от победи. Разбира се, треньорът нямаше как да избяга от така нашумялото вече оттегляне на суперзвездата Кристиано Роналдо и конфликта, породил се между двамата.

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„Няма да се разсейвам – във футбола се живее ден за ден и мач за мач. Двубоят утре е най-важен. В момента единственото предизвикателство пред нас се казва Норвегия. Това е отбор от топ 5 в Европа с отлични изпълнители. Кристиано Роналдо е символ на националния отбор и на цяла Португалия, но след мача ще има достатъчно време да говорим за тези неща", каза Жезус.

Наставникът подчерта, че подкрепата на публиката принадлежи на целия отбор, а не на отделни личности, и изрази надежда Португалия да покаже същото високо ниво като срещу Дания: „Любовта на феновете е за емблемата и за родината, не за мен. Аз съм само водач на този колектив, а преди да поема тима, бях просто един страстен запалянко. Искам да спечелим утре и да си осигурим място на четвъртфиналите пред наша публика, демонстрирайки онази класа, която показахме срещу Дания.“

Жезус иначе не спести похвалите си за отбора на Норвегия: "Те са отбор с много качество. Вече казах това на моите играчи. В миналото в Португалия от Норвегия се появяваха високи, едри играчи, но те нямаха много технически умения. Днес не е така. Те имат техника. Ще играем, за да спечелим, няма да променяме нашите идеи.

Имаме предимства в някои аспекти и недостатъци в други моменти. По отношение на физиката, там губим. Те имат 5 играчи с ръст близо 1,90 метра. Но имаме и предимства – не сме толкова едри, но сме бързи. Нашите полузащитници са всички с ръст 1,70 м, но с топката в краката е трудно да ги спреш. Ще се опитаме да вкараме това в играта. Треньорът на Норвегия вече е видял записа от първия мач.“

Специалистът призна, че ще прибегне до ротации в състава, за да предпази ключови състезатели от контузии, като коментира и състоянието на Жоао Феликс и Франсиско Консейсао: „Досега правим по четири промени, като всичко зависи от физическото състояние. Това е четвърти пореден мач и футболистите с най-много минути са изложени на риск от травми. Утре ще направим рокади при по-натоварените. Феликс се възстанови, или поне така изглежда, но предстои да проведем още една тренировка.“

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