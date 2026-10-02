Хойлунд обясни защо се зарадва като Роналдо при гола си срещу Португалия

Нападателят на Дания Расмус Хойлунд обясни, че е отпразнувал своя гол при загубата с 2:4 от Португалия в Лигата на нациите като Кристиано Роналдо, за да покаже уважението си към 41-годишната суперзвезда, която е негов идол. Както е известно, досегашният капитан на „мореплавателите“ пропусна въпросния мач, тъй като в навечерието му той самоволно реши да напусне лагера на тима.

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„Когато вкарах, въобще не се замислих. Исках Кристиано да знае, че все още има играчи, които са вдъхновени от всичко, което е постигнал. Той е дал толкова много на футбола и нямам нищо друго освен уважение към него. Може би един ден, когато кариерата ми приключи, ще погледна назад и ще осъзная какъв късмет съм имал да играя в същата ера като моя идол. Да гледам как Кристиано играе е огромна част от любовта ми към футбола. Виждаш футболисти като него и си мечтаеш един ден да достигнеш това ниво. Просто исках да посветя гола ми на моя идол Кристиано заради всичко, през което преминава в този момент от кариерата му. Той записа своето име завинаги в историята на този спорт и вечно ще го помним. Засега просто се надявам, че знае, че неговото наследство е по-голямо от какъвто и да е труден период, през който може да преминава“, коментира Хойлунд след мача.

🚨 Rasmus Højlund: “SIIIUUU celebration? I did it as a tribute to Cristiano Ronaldo, after everything that happened to him.



I just wanted to honor him. He’s my role model.



There was no disrespect to the Portugal team.” pic.twitter.com/cpBHagZex5 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 2, 2026

Междувременно, в социалните мрежи доби популярност видео, на което се вижда, че докато датчаните и португалците се поздравяват след края на снощния мач нападателят на Наполи избутва в гърдите съперниковия селекционер Жорже Жезус. Именно негов конфликт с наставника доведе до шокиращото оттегляне на Роналдо от националния отбор.

👀 What did Rasmus Højlund mean by his playful little push on Jorge Jesus here? pic.twitter.com/5NdeFRr6tq — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 2, 2026

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Снимки: Imago