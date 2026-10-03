Бруно Фернандеш разкри какво е казал на Кристиано Роналдо

Полузащитникът на португалския национален отбор Бруно Фернандеш също коментира драмата покрай оттеглянето на недоволния Кристиано Роналдо.

“Разговарях лично с Крис и това, което му споделих, мога да го повторя и тук: каквото и да се случва, Крис никога няма да спре да бъде най-големият символ на нашия национален отбор, на нашия футбол и на страната ни заради всичко, което е направил. Той има запазено място сред най-великите в историята и в сърцата на всички португалци”, сподели Бруно.

“Не изпитвам нужда да коментирам излишно темата със съотборниците ми - продължи халфът на Манчестър Юнайтед. - Всички знаем как да се справяме с подобни ситуации. Нашата роля е да постигаме резултати. Най-същественото е да спрем да се разделяме. Националният тим е единен и ще остане такъв. Независимо от шума отвън, вътрешните въпроси се решават при закрити врати. Ние сме напълно изолирани от полемиките и прекарваме времето си заедно, играейки карти. Призовавам страната да не се разделя и да не заема страни, а да уважава всички. Крис е и завинаги ще остане най-голямата икона на нашия и на световния футбол и заслужава уважението на цяла Португалия.“

“Решението кой да играе е изцяло в ръцете на селекционера. В националния отбор има огромно качество, което само ни помага. Да бъдеш част от националния тим е привилегия и това никога не бива да се приема като нещо негативно. Всички искаме да играем и да създаваме приятни главоболия на треньора”, вярва Фернандеш.

Относно думите на селекционера Жорже Жезуш за очакванията и лидерството на полузащитника в състава, Фернандеш отговори с усмивка: „Наясно съм какви са високите изисквания и забележките – някои са с право, други не чак толкова (смее се). Взискателността на треньора идва от вярата му в качествата на играчите. Първото ми полувреме срещу Дания не беше толкова силно, колкото второто, и винаги има елементи за подобряване. Думите на треньора на почивката ми повлияха положително и ми помогнаха да повиша нивото си в полза на целия отбор.“

На португалците им остава да изиграят още един мач през този прозорец - срещу Норвегия вкъщи. Двубоят от Лига на нациите е в неделя вечер.

Жезус: Роналдо е символ на Португалия, след мача с Норвегия ще говорим достатъчно

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