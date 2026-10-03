"Лайк" на Кристиано Роналдо в социалните мрежи разбуни духовете в Португалия

Сагата около Кристиано Роналдо и националния отбор на Португалия продължава да предизвиква сериозни трусове. Въпреки че тимът записа три победи в турнира Лига на нациите, напрежението около нападателя отново се разрази. Повод за новата вълна от недоволство в страната стана фактът, че 41-годишният футболист хареса публикация, която остро критикува неговите съотборници за липса на уважение и подкрепа към него.

В основата на полемиката са коментари на бившия бразилски национал Фелипе Мело в ефира на „Спортв“. В своето изказване той публично разкритикува поведението на португалските национали към техния капитан.

Видеозаписът с изказването бе споделен в „Инстаграм“ и бързо придоби широка популярност, събирайки над 27 хиляди харесвания. Едно от тях обаче привлече най-голямо внимание – това на самия Кристиано. Макар и само с един клик, нападателят отново насочи прожекторите към отношенията вътре в съблекалнята на португалския тим.

В анализа си Мело направи директно сравнение между атмосферата около Роналдо и отношението на аржентинските национали към Лионел Меси. Бившият футболист използва за пример и Хойлунд, за да подчертае авторитета, с който Роналдо все още се ползва сред останалите играчи.

„Има огромна разлика между начина, по който португалските футболисти се отнасят към Кристиано, и подкрепата, която аржентинските играчи оказват на Лионел Меси“, заяви Мело.

Бразилецът допълни, че съперниците на терена показват много по-голям респект към нападателя, отколкото собствените му сънародници: „Виждам много повече уважение от страна на противниците, когато играят срещу Кристиано Роналдо. Дори вчера Хойлунд се ядоса на Жорже Жезус, защото неговият идол е именно Кристиано Роналдо, а не португалският национален отбор. Това не е правилно, защото там никой не може да стъпи и на малкия пръст на Кристиано Роналдо. Не може просто да се допусне той да си тръгне по този начин, сякаш нищо не е било.“

Одобрението от страна на Роналдо към тези думи наля допълнително масло в огъня в момент, в който напрежението изглеждаше потушено след победите на тима. Жестът на капитана, макар и без думи, възобнови дебатите около случващото се в лагера на Португалия и отново го постави в центъра на вниманието.

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